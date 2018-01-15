Интернет в Туркменистане: Сеть расширяется, а связь все хуже

12 января Байрам Аннамередов, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, отчитываясь на заседании правительства о работе по расширению сети интернет, сообщил о введении новых тарифных планов, позволивших «значительно увеличить число пользователей».

По его словам, с введением в эксплуатацию системы внутреннего интернета абоненты оператора сотовой связи «Алтын Асыр» теперь получили возможность смотреть по телефону семь телеканалов национального телевидения.

11 января государственное информагентство ТДХ, ссылаясь на данные Министерства связи, также сообщило о достижениях в этой сфере. В частности, об увеличении числа пользователей в 1,2 раза, доходов связистов от сетевых услуг на 2 миллиона манатов, а также о том, что сейчас по Ашхабаду скорость передачи данных в среднем составляет до 20 Гбит/сек., в перспективе она дойдет до 100 Гбит/сек.

Однако совсем иное мнение о работе интернета в Туркменистане у тех, кто является абонентами единственного в стране оператора «Алтын Асыр» и пользуется предоставляемыми им интернет-услугами. Источники АНТ в разных регионах сообщают, что после ухода с этого рынка российского МТС связь в Туркменистане стала никакой, что интернет стал медленным даже в Ашхабаде, не говоря уж о периферии.

«Подключение к сети – одна сплошная нервотрепка. Беспроводной интернет вроде бы работает, но ни один сайт не открывается – соединение прерывается. Ну, ладно – политические, но почему не открываются, например, кулинарные сайты или другие “безобидные” ресурсы?» — написал читатель из Ашхабада.

В регионах интернет-пользователи жалуются на услуги мобильного интернета от оператора «Алтын Асыр».

«Мобильным интернетом без нервов невозможно пользоваться. Социальные сети заблокированы, с нового года даже «Одноклассники» открываются только через VPN», — сообщил пользователь из Теджена. Он добавил, что оператор также «глушит» все известные инструменты для обхода блокировки.

Абоненты из Дашогуза и других городов области жалуются на продолжающийся обман со стороны персонала «Алтын Асыр» и необоснованное списание денег с баланса за неоказанные услуги.

«Зачем нам смотреть телевидение по телефону? – вопрошает пользователь из столицы. – Мы его и так-то не смотрим, а уж по телефону и подавно. Пусть бы зампред кабмина лучше отчитался за то, какой доступ вообще в интернет!»