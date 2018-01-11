В Дашогузе в новогоднюю ночь совершено пять убийств

Неспокойными выдались новогодние праздники для сотрудников правоохранительных органов туркменского города Дашогуз. По сообщению корреспондента АНТ в регионе, только в новогоднюю ночь в велаятском центре произошло пять убийств. Все преступления, как установлено в ходе следствия, совершены на бытовой почве под воздействием алкоголя.

Ветераны органов правопорядка говорят, что пять убийств за одни сутки – это для провинциального города беспрецедентный случай. Даже в Ашхабаде, по данным Консультативного совета по внешней безопасности при Госдепе США, в неделю в среднем происходит одно убийство.

Пресс-служба УВД Дашогузского велаята и прокуратура города до сих пор хранят молчание. Как будто такие преступления совершаются каждый день. Более того, руководство УВД и прокуратуры, опасаясь утечки информации, запретило своим сотрудникам говорить об этих убийствах даже своим домашним.

Между тем, в одном случае друг убил своего друга, в другом убийство совершено на почве ревности, в третьем брат убил родного брата. Во всех случаях орудиями преступлений стали ножи, топор, металлическая арматура. По факту убийств возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Руководство полиции и местной прокуратуры в связи с совершенными деяниями с тревогой ждут оргвыводов от своего вышестоящего начальства. Пока материал готовился к публикации, 10 января министр внутренних дел Туркменистана Исгендер Муликов получил от главы государства очередной строгий выговор. Связано ли это взыскание с ситуацией в отдельно взятом регионе, не сообщается.

По мнению ветерана органов прокуратуры, рост числа убийств и других тяжких преступлений связан, в первую очередь, с глубокими социальными проблемами, с которыми сталкиваются жители Дашогузского велаята. Жизненная неустроенность, отсутствие работы и стабильного заработка, рост цен и другие проблемы вынуждают граждан чаще заглядывать в рюмку, делают их психически неуравновешенными и озлобленными.

В Дашогузе случаи убийств были редки. Один из наиболее громких произошел в 2015 году. Тогда в ходе разбойного нападения во время несения дежурства был убит сотрудник рекламной фирмы «Шанур» Сергей Акинин.