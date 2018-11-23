Поселок Гёроглы: Новые детали громкого убийства

21 ноября туркменская служба Радио Свобода («Азатлык») опубликовала информацию об убийстве в районе Гёроглы (бывший поселок Тахта) Дашогузской области двоих жителей Лебапа, по объявлению в интернете приехавших на север страны за покупкой большегрузного автомобиля. Источники АНТ в Дашогузе подтверждают факт преступления и сообщают некоторые подробности.

Убийство произошло в первых числах октября, и случилось оно в селе Берекет района Гёроглы. Жертвами, действительно, стали двое жителей Лебапского велаята, приехавших по объявлению в мобильном приложении TMcars. Мужчины намеревались приобрести тягач.

Злоумышленники пригласили покупателей в дом, где затем обоих зарезали с помощью ножей. Радио Азатлык сообщает, что трупы были закопаны в огороде, но источник АНТ утверждает, что тела мужчин сожгли.

В деле фигурируют три человека (радио сообщает о двоих). Один из преступников, его звали Ашир, очевидно, не выдержав груза эмоций и понимая всю ответственность за совершенное преступление, повесился. Его возраст около 30 лет. Спустя несколько дней были задержаны двое остальных. Одного из них зовут Овез, 1984 года рождения, о третьем участнике преступления ничего не известно.

Местные СМИ криминальные новости не публикуют, только если о них где-нибудь на правительственном совещании упомянет президент страны. Тем не менее, уровень преступности в Туркменистане высок. Самые резонансные преступления попадают в независимые СМИ по крупицам, но на самом деле их гораздо больше. Наблюдатели связывают рост тяжких преступлений с ухудшением экономической ситуации населения, с отсутствием даже временной работы, а также с высоким уровнем коррупции в правоохранительных структурах, когда у злоумышленников есть надежда избежать наказания с помощью сотрудников в погонах.

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