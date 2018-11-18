Дашогуз: Нехватка муки продолжается, спецслужбы ищут «предателей» 

В эти ноябрьские дни в Дашогузской области Туркменистана ощущается небывалый ажиотаж вокруг хлеба и муки по государственным ценам. Если еще в начале октября в ряде районов области за мукой выстраивались сотни людей, то сейчас ситуация усугубилась: людей в очередях становится больше, а привозимой муки все меньше.

В районном центре Гёроглы (бывший поселок Тагта) каждое утро к продовольственному магазину местного потребительского общества, что недалеко от пожарной части, собираются до тысячи человек. Жители района первым делом выясняют, у кого список, составленный днем ранее, и насколько продвинулась их очередь. Часто оказывается так, что после записи муку можно купить лишь через несколько дней.

По сообщению источников АНТ, в день, когда были сделаны эти фотоснимки, в магазин привезли всего 150 мешков муки первого сорта, а в списке очередников было записано 1969 человек. В итоге большая часть покупателей ушла домой ни с чем, а на следующий день у торговой точки толпилось еще больше людей. В начале октября муку привозили по 200-250 мешков в день.

«Из-за скопления людей в район магазина ни подъехать, ни подойти, — сообщил источник АНТ. – Люди следят друг за другом, чтобы никто не влез вперед, не посмел, как здесь говорят, “сломать очередь”. За порядком строго следят и сотрудники полиции в форме, и переодетые в гражданское работники местного отдела МНБ, мы все в поселке друг друга знаем на лицо. Главная цель спецслужб – вычислять тех, кто выражает недовольство, ругает власть за неспособность обеспечить свой народ хлебом и особенно “предателей”, как они сами выражаются, — тех, кто пытается снять происходящее перед магазином на свой телефон».

Дефицит муки сказывается и на поставках хлеба. За ним также выстраиваются в очередь сотни людей, однако в хлебных магазинах Дашогуза, Болдумсаза, Гёроглы и Куняургенча хлеба по цене 0,6 маната отпускается в одни руки не более двух буханок.

Источники АНТ также отмечают резкое повышение стоимости кормов для домашнего скота и птицы. Пшеничные отруби, которые покупатели по старой привычке называют комбикормом, уже не продают открыто, а только «подпольно» и по двойной цене – 1,6-1,8 маната за кило. Помимо этого, из-за отсутствия и высокой цены для многих хозяев частных подворий невозможной стала покупка хлопковой шелухи и жмыха.

Житель Болдумсаза в беседе с редакцией сказал, что дороговизна и отсутствие кормов, как цепная реакция, вызывает рост базарных цен на мясо, молоко и яйца.

«Хякимлик и полиция заставляют мясников продавать мясо по ценам начала года – 19-20 манатов, а те в знак протеста закрывают свои лавки и продают из дома по 32-35 манатов за килограмм, — сказал источник. – В нашем поселке все больше становится семей, которые очень редко покупают мясо».