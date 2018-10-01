Туркменистан: Население Дашогузского велаята ощущает нехватку муки

На заднем дворе продуктового магазина в поселке Гёроглы (бывший Тахта) Дашогузского велаята продают муку 1 сорта в мешках. Цена сравнительно невысокая – 50 манатов за мешок, поэтому жители поселка заинтересованы во что бы то ни стало запастись мукой, которой в предстоящее время, похоже, ожидается дефицит. Впрочем, нехватка ощущается, судя по фото, уже сейчас.

Ежедневно привозят от 200 до 250 мешков, а в списках покупателей значатся вдвое, а то и больше фамилий. Всем не достается. Многие приходят целыми семьями, чтобы запастись мукой, но продавцы членам одной семьи вторично не отпускают — поселок небольшой, все друг друга знают.

Люди недовольны, то в одном месте, то в другом вспыхивают перебранки. Их тут же пресекают сотрудники полиции и представители районной администрации, контролирующие процесс торговли. Из-за возникающих скандалов, а также чтобы не привлекать лишнего внимания к жаждущей муки толпе продажу ее вынесли на задворки гастронома, но шум и выкрики все равно доносятся до прохожих двух центральных улиц поселка, на перекрестке которых и расположен магазин.

«Где пшеница нового урожая?! — на повышенном тоне спрашивает женщина средних лет. – Почему уже осенью такой дефицит?! А что ждать зимой, весной?»

Тахтинцы – жители поселка – все и сами прекрасно понимают: в этом году случился скудный урожай. Тому виной было засушливое лето, когда вода в коллекторе едва доходила до пояса, а также та солевая буря, что накрыла север страны в последний день мая и практически уничтожила большую часть посевов пшеницы, хлопчатника, овощей, нанесла вред фруктовым деревьям.

«Похоже, нас не спасет даже то, что имеем свой мукомольный комбинат», — снова высказывается кто-то в толпе.

Еще летом в государственной торговле в свободной продаже была мука как 1-го, так и высшего сортов. Люди надеялись, что дефицит если и наступит, то много позже, ближе к весне. И никто не ожидал такого в конце сентября и начале октября. Возможно, власти специально придерживают товар, чтобы растянуть его на подольше, предполагают редкие оптимисты.

Как сообщают источники АНТ, подобная ситуация с мукой сложилась и в других районах области. Напомним, поселок Гёроглы по итогам 2014 года признан лучшим в стране.

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