Солевая буря в Туркменистане

Жители Дашогузского велаята стали свидетелями буйства стихии – солевого дождя, выпавшего накануне. На самом деле, шторм, накрывший северный регион страны глубокой ночью, принес тучи песка вперемешку с солью со стороны Аральского моря.

«Живу здесь седьмой десяток лет, но ничего подобного никогда ранее не видела», — призналась жительница велаята.

Очевидцы сообщают, что шквалистый ветер, поднявшийся ночью, продолжался весь день до позднего вечера. Когда утром люди выглянули в окно, они подумали, что среди лета идет снег, накрывший собой машины, деревья, огороды… Те, кто вышел на улицу, признаются, что было трудно дышать, соль забивалась в дыхательные пути, вперемешку с песком скрипела на зубах, и вся эта смесь была отвратительного горько-соленого вкуса. Многие горожане надевали на лицо марлевые маски.

«Окна моешь, а они опять белыми становятся, — написала жительница Дашогуза. – Муж вернулся домой весь..седой, а это соль покрыла его голову».

Владельцы садов и огородов обеспокоены тем, как выпавший солевой дождь отразится на урожае. Такую же обеспокоенность, но за сельское хозяйство северного велаята, в целом, выразил и другой источник АНТ, много лет проработавший в дехканском объединении: «Соль в таком количестве разъедает посевы, ускоряется процесс засоления почвы, что скажется на сельхозпроизводстве даже не сегодня, а спустя годы. Потребуется много поливной воды, чтобы промыть землю, а вода в северных регионах и без того в дефиците».

Вообще, Аральская катастрофа, а солевой дождь – это ее результат, еще не раз аукнется жителям населенных пунктов по обе стороны туркмено-узбекской границы, отразится на их здоровье и благосостоянии. Что касается последнего, то даже простые граждане понимают: урожая в этом сезоне может вообще не случиться, и тогда людей ожидает голодная зима.

«Базары и без того полупустые, за прилавками сидят в основном торговцы, так как у населения нет денег, доллар день ото дня скачет все выше и выше, — замечают источники и предрекают: — Но придут другие времена, когда просто нечем будет торговать».

Пока материал готовился к публикации, источники АНТ в столице сообщили, что солевая буря дошла и до Ашхабада.