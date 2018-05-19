Ашхабад: Пожар в жилой многоэтажке (фото)

В субботу, 19 мая, в Ашхабаде, около часа дня в жилом доме №69 в мкр. Мир-6 (ул. Айтакова) произошел пожар. Квартира на третьем этаже, где находился очаг возгорания, полностью уничтожена огнем. По неподтвержденным пока данным, жертв нет. Приехавшие спустя полчаса наряды пожарной охраны сумели локализовать возгорание и тем самым не допустить распространения огня по другим квартирам и этажам. О причинах пожара не сообщается.

На место происшествия прибыли кареты скорой медицинской помощи и полиция. Сотрудники последней были обеспокоены тем, что вокруг оказалось слишком много свидетелей. Многие из тех, что наблюдали за действиями пожарных, держали в руках телефоны, кто-то незаметно снимал черный дым, валивший из окон, и языки пламени, выбивавшиеся наружу. Полицейские пытались пресечь съемку. В стране, где процветает эпоха могущества и счастья, не может быть никаких катаклизмов, стихийных и прочих бедствий, тем более являющихся результатом рук человеческих.