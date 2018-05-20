Пожар в Ашхабаде унес три жизни

Пожар в столичном многоэтажном жилом доме унес жизни трех человек. Как АНТ сообщали ранее, 19 мая в 9-этажном доме №69 по ул. Айтакова в Ашхабаде произошел пожар. По свежей информации, без жертв не обошлось.

На фотографии видно, что к одному из окон на 8-м этаже поднята лестница. Именно в этой квартире спасателями были обнаружены еще живыми женщина и 6-летний мальчик, оба они скончались в больнице. Источники сообщают, что это были мать и сын, более того, женщина ждала еще одного ребенка, таким образом, пожар унес три жизни…

О погибших много узнать не удалось, известно только, что их близкий родственник является имамом в одной из столичных мечетей.

По словам многочисленных очевидцев, есть пострадавшие среди жильцов именно верхних этажей. Дым быстро распространился с третьего этажа, где находится очаг пожара, и по вентиляционному стояку, лестнице и шахте лифта достиг квартир вплоть до 9-го этажа. Жильцы, застигнутые врасплох, в панике открывали окна, некоторые просто выбивали стекла изнутри. Надышаться едким дымом успели те, у кого на окнах оказались металлические решетки.

Очевидцы также рассказали, что первый наряд пожарной службы прибыл налегке, то есть без воды.

Вечером того же дня во дворе дома установили палатки для тех, кто приходит выразить соболезнование.