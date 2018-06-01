Ашхабад: В больнице скончался еще один член семьи, пострадавшей при пожаре

31 мая в больнице Ашхабада скончался 9-летний мальчик — жертва недавнего крупного пожара в столице. Мальчик, как и его родной дядя, не смог выжить, отравившись угарным газом.

Напомним, пожар по ул. Айтакова, 69 произошел 19 мая. Семья, проживавшая на 9-м этаже, решила спасаться от огня на лестнице, и взрослые вывели детей в подъезд. К несчастью, люди не учли того, как быстро угарный газ может распространиться по лифтовой шахте и дымоходу. В тот день в дыму задохнулись беременная женщина, ее дочка и 6-летний племянник мужа. Сам мужчина, а также жена старшего брата и их 9-летний сын были госпитализированы с сильнейшим отправлением. 26 мая, не приходя в сознание, мужчина умер в больнице.

Мальчик оставался там до вчерашнего дня, но и он в итоге скончался, став последней жертвой трагедии. Из всей семьи, пострадавшей во время пожара, выжить удалось лишь снохе – супруге старшего сына хозяев квартиры на 9 этаже. Напомним, что пожилые родители и их сын на момент пожара в доме отсутствовали.

Во время видеоселекторного совещания 28 мая Г. Бердымухамедов велел хякиму Ашхабада Ш. Дурдылыеву «держать под строгим контролем соблюдение правил пожарной безопасности в Ашхабаде и его окрестностях и обеспечивать комфортные условия для жизни и работы людей», а также распорядился обучать население правилам пожарной безопасности с помощью специальных брошюр и публикаций в СМИ.