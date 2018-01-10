Глава МВД получил очередной строгий выговор

10.01.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. 550

Глава МВД Исгендер Муликов

На заседании Совета безопасности Туркменистана 10 января Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор министру внутренних дел страны Исгендеру Муликову, сообщило туркменское телевидение.

Взыскание министр получил «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные недостатки в подборе и расстановке кадров». Президент сделал ему последнее предупреждение и потребовал в кратчайшие сроки исправить ситуацию. О конкретных причинах взыскания не сообщается.

Напомним, это уже десятый выговор И. Муликову с 2009 года.

Между тем, по мнению ашхабадских источников АНТ, причиной выговора может быть спонтанное решение о запрете в столице автомобилей черного цвета. Однако в то же время источники говорят, что без отмашки из президентского дворца министр такое решение самостоятельно бы не принял.

Наблюдатели АНТ в Балканском велаяте связывают выговор с многочисленными случаями произвола полицейских в отношении задержанных лиц и применения к ним пыток. Мы уже не раз сообщали о том, что в области широко распространена практика, когда на невиновных людей вешаются нераскрытые тяжкие преступления.

В ближайшие дни мы готовим новый материал о методах работы туркменской полиции.

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