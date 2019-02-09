Гражданин Туркменистана экстрадирован в США из Австралии за убийство десятилетней давности в Нью-Йорке. Его нашли по ДНК

09.02.2019 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: , 275

Полиция Сиднея (Австралия) задержала 37-летнего гражданина Туркменистана Абакара Гадиева (на фото слева), который подозревается в убийстве десятилетней давности в Нью-Йорке.

По данным американских следователей, днем 14 марта 2009 года Гадиев вместе со своим сообщником Арсеном Башировым напали на совладельца продуктового магазина Владислава Толстых на парковке в нью-йоркском районе Брайтон-Бич. Преступники подкараулили свою жертву, избили его до смерти и завладели барсеткой, в которой было 32 тысячи долларов, чеки и дорогие часы.

На месте преступления полиция обнаружила лыжные маски и толстовки. Камеры наружного наблюдения показали, что эти предметы принадлежали преступникам и на них остался биологический материал жертвы и двух человек.

Спустя несколько дней после совершения преступления подозреваемые покинули США, возможно, уехав в родной Туркменистан. Уже оттуда Гадиев перебрался в Австралию, попросив в этой стране убежище.

В 2013 году полиция Нью-Йорка выслала своим австралийским коллегам образцы ДНК, оставшихся на выброшенной маске и свитере с просьбой сравнить их с образцом ДНК подозреваемого Гадиева. Чтобы провести сравнение, полиция Сиднея использовала материал, оставшийся на пустой баночке из-под энергетического напитка, которую Гадиев незадолго до этого выбросил в урну. Два образца — американский и австралийский — показали совпадение. Абакар Гадиев был задержан в октябре 2013 года, но вопрос о его экстрадиции решился лишь спустя пять лет — в декабре прошлого года.

1 февраля подозреваемый был экстрадирован в США. По данным USA.one, Гадиев занимался в Австралии различными видами единоборств. Для его экстрадиции в эту страну отправился американский детектив Питер МакМэхон. Подозреваемому грозит 25 лет тюрьмы либо смертная казнь.

«Я дo cиx пop думaю o cвoeм мужe кaждый дeнь. Oн был xopoшим cупpугoм, xopoшим oтцoм, xopoшим cынoм. Бoль нe cтaлa мeньшe, пpишлocь пpocтo нaучитьcя c этим жить», — сказала Pитa Toлcтыx, супруга убитого предпринимателя.

У ниx c Bлaдимиpoм былo чeтвepo дeтeй, включaя дeвoчку, кoтopaя poдилacь зa нecкoлькo нeдeль дo убийства.

Пересказ АНТ по материалам сайта окружного прокурора Бруклина, сайта USA.one и канала 7 News Сиднея

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