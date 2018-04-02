Турция: Несовершеннолетние гражданки Туркменистана освобождены из сексуального рабства

По новостным программам турецких телеканалов вчера, 1 апреля, был показан сюжет о проведенной в одном из отелей стамбульского района Пендик полицейской операции, в ходе которой из сексуального рабства были освобождены несовершеннолетние девушки — гражданки Туркменистана, а также задержаны мужчины, подозреваемые в торговле людьми и сутенерстве.

Как явствует из телерепортажа, последние путем обмана и обещаниями предоставить работу на фабрике привозили несовершеннолетних девушек из Туркменистана в Стамбул. По прилете в Турцию они отбирали у туркменок паспорта, фотографировали их для каталога интимных услуг, а затем, угрожая оружием, заставляли заниматься проституцией. В обнаруженном каталоге содержались фото и данные девушек, не достигших 18 лет.

Как сообщают турецкие СМИ, полиция начала операцию после того, как две малолетние девочки обратились к ним с заявлением. Один из задержанных мужчин является гражданином Турции, второй, выступавший в роли посредника, оказался гражданином Туркменистана и назван только инициалами. По факту принуждения несовершеннолетних к проституции возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

