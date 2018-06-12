Кипр: Туркменский мигрант обвиняется в изнасиловании

По сообщениям турецкой прессы, 10 июня в столице Кипра Никосии арестован гражданин Туркменистана, трудовой мигрант из этой страны 38-летний Атамурат Орунов. Орунову предъявлено обвинение в изнасиловании своей 26-летней свояченицы.

Пострадавшая заявила в полицию, и в тот же день А. Орунов в качестве подозреваемого в совершении преступления был доставлен в полицейский участок, где признался в содеянном и написал соответствующее заявление. Суд удовлетворил прошение полиции о задержании туркменского гражданина на трое суток, после чего ему будет официально предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления.