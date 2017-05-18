Европейский суд по правам человека приостановил экстрадицию гражданина Туркменистана из России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил российским властям уведомление о применении по делу гражданина Туркменистана Ашырбая Бекиева Правила 39 Регламента суда, которое ведет к приостановке экстрадиционного процесса. Тем не менее на следующий день, 17 мая, коллегия по уголовным делам Верховного Суда России оставила без удовлетворения жалобы Бекиева на постановление о его экстрадиции, вынесенное 27 декабря 2016 года.

Как сообщает Виталий Пономарев, директор Центральноазиатской программы Правозащитного Центра «Мемориал», Ашырбай Бекиев покинул Туркменистан в 2009 году, с тех пор вместе с семьей (жена и пятеро детей) постоянно проживал в Санкт-Петербурге. 2 декабря 2015 года следственный отдел Управления Министерства национальной безопасности Туркменистана по Дашогузскому велаяту (области) возбудил в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 177 («Возбуждение социальной, национальной или религиозной вражды») Уголовного кодекса, предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы. Аналогичное обвинение было заочно выдвинуто и в отношении его брата Тачмырата, также проживавшего в Санкт-Петербурге. Ашырбай был задержан 22 мая 2016 года и с тех пор находится в СИЗО-4 Санкт-Петербурга. По мнению защиты, высказанному в ходе прений в Верховном Суде России, обвинения не имеют серьезного обоснования и основаны на домыслах и слухах.

Однако 27 декабря 2016 года заместитель Генерального прокурора России Саак Карапетян вынес постановление об экстрадиции Бекиева в рамках процедур, предусмотренных Минской конвенцией, которую страны СНГ подписали 22 января 1993 года.

Решение Генпрокуратуры было обжаловано в Санкт-Петербургском городском суде, который 22 марта 2017 года постановил оставить жалобы Бекиева и его адвоката без удовлетворения. Постановление Санкт-Петербургского городского суда было обжаловано в Верховном Суде России.

Адвокат Сергей Быковский в ходе судебных слушаний в Верховном Суде подробно обосновал наличие угрозы пыток в Туркменистане и личных рисков для Бекиева (брат и родственники жены преследовались по религиозным мотивам и бесследно исчезли в туркменских тюрьмах); подчеркнул недостаточность «дипломатических гарантий», представленных туркменской стороной. Он упомянул о наличии в материалах дела документа ФСБ, согласно которому в период проживания в России Бекиев не представлял угрозы для безопасности страны. Между тем, обвинение в отношении Бекиева в Туркменистане строится на предположениях о якобы имевшей место его причастности к террористической деятельности на территории России.

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Утверждение следственного органа о том, что Бекиев скрылся от следствия в Туркменистане, по оценке Быковского также не соответствует действительности, так как обвиняемый легально жил в России, куда переехал задолго до возбуждения уголовного дела.

Суд удовлетворил ходатайство защиты о приобщении к материалам дела обращения правозащитной организации Human Rights Watch к Генеральному прокурору РФ от 16 мая 2017 года, письма представительства УВКБ ООН в России и документа ЕСПЧ о применении Правила 39 для предотвращения выдачи Бекиева в Туркменистан.

Сам Бекиев в ходе судебных слушаний ограничился кратким заявлением на туркменском языке о том, что никогда не нарушал законов России, что он – верующий, семейный человек, переехал в Россию, чтобы растить детей достойными гражданами, в случае выдачи в Туркменистан не рассчитывает на справедливый суд.

Прокурор Гулиев в своем выступлении заявил, что обжалуемое Бекиевым и его защитником судебное решение содержит «мотивированную и обоснованную оценку» риска пыток в Туркменистане; что имеются заверения туркменской стороны о том, что уголовное дело в отношении Бекиева не имеет целью преследование по политическим мотивам, в случае экстрадиции Бекиеву будут обеспечены все возможности защиты и тому подобное. В целом, по мнению прокурора, выдача в Туркменистан «соответствует международным обязательствам и законам нашей страны», а принятие жалобы Европейским судом по правам человека лишь временно приостанавливает этот процесс. Гулиев отметил, что 29 августа 2016 года прошение Бекиева об убежище в России было отклонено, однако не упомянул, что в конце марта 2017 года было подано новое прошение о предоставлении временного убежища, решение по которому еще не принято.

По итогам судебных слушаний коллегия Верховного Суда РФ вынесла решение об оставлении жалоб без удовлетворения (при этом один из судей изложил особое мнение). Полный текст судебного решения будет доступен не ранее начала июня. Между тем, предельный срок содержания под стражей у Бекиева скоро истекает и, как отметила адвокат Ольга Цейтлина, предстоит борьба за его освобождение, передает Виталий Пономарев.

Международное информационное агентство «Фергана»