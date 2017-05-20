Турменский мусульманин освобожден из СИЗО в Санкт-Петербурге

20.05.2017

Как стало известно ПЦ «Мемориал», вчера около 18 час. 30 мин. Ашырбай Бекиев, экстрадиции которого из России добивались власти Туркменистана, был освобожден из СИЗО в Санкт-Петербурге.

Адвокат Ольга Цейтлина отметила, что это произошло благодаря применению Правила 39 Регламента Европейского суда по правам человека, куда защита обратилась 15 мая.

В декабре 2016 года Генеральная прокуратура РФ приняла решение о выдаче Бекиева в Туркменистан, власти которого объявили его в розыск по сфабрикованному обвинению в «исламском экстремизме». С призывом не экстрадировать Бекиева в Туркменистан выступила организация «Хьюман Райтс Вотч». 17 мая 2017 года коллегия по уголовным делам Верховного Суда России отклонила жалобу защиты, связанную с решением об экстрадиции. Однако несмотря на такое решение суда срок содержания под стражей истек, а выдача была приостановлена решением ЕСПЧ.