В Туркменистане осуждены трое свидетелей Иеговы, отказавшиеся от службы в армии

В июле туркменские суды вынесли приговор трём свидетелям Иеговы за отказ от службы в армии по религиозным убеждениям, сообщает «Форум 18» — неправительственная организация по содействию религиозной свободе. Каждого приговорили к одному году колонии.

«Форум 18» приводит их имена:

Ихласбек Розметов, 20 лет, осужден 11 июля судом этрапа им. Гурбансолтан-эдже (бывший Ильялинский район). Суд Дашогузского велаята должен рассмотреть апелляцию, однако о дате заседания неизвестно. И. Розметов в настоящее время содержится в СИЗО;

Вениамин Генджиев и Максат Джумадурдыев были осуждены судом этрапа Боюнузын (Лебапский велаят) 6 и 17 июля, соответственно. Сообщается, что В. Генджиева задержали за неявку по повестке в прокуратуру, хотя ни он, ни его семья повестку не получали. В настоящее время оба молодых человека содержатся в СИЗО LB-D/9. В этом же здании расположена Восемнадцатилетниебыли осуждены судом этрапа Боюнузын (Лебапский велаят) 6 и 17 июля, соответственно. Сообщается, что В. Генджиева задержали за неявку по повестке в прокуратуру, хотя ни он, ни его семья повестку не получали. В настоящее время оба молодых человека содержатся в СИЗО LB-D/9. В этом же здании расположена печально известная тюрьма «Абды-шукур» . Оба осужденных отказались опротестовывать свой приговор.

«Форум 18» сообщает, что с арестом этих троих свидетелей Иеговы общее число находящихся в заключение молодых людей достигло шести человек. Ранее, в январе, за отказ от несения воинской службы были осуждены Арслан Бегенджев и Кервен Какабаев. Наконец, с 2015 года продолжает отбывать наказание Бахрам Хемдемов, осужденный на 4 года по обвинению в разжигании религиозной вражды. Это обвинение Б. Хемдемов отвергает.

27 июля «Форум 18» пытался дозвониться до Омбудсмена Яздурсун Гурбанназаровой , однако ее помощник, не назвавший своего имени, сообщил, что уполномоченный по правам человека находится в рабочей поездке и вернется на работу 30 июля. Но всякий раз, когда 30 июля «Форум 18» набирал ее номер, телефон не отвечал.

Туркменистан нередко становится объектом критики со стороны международного сообщества за уголовное преследование людей, отказывающихся служить в армии по религиозным причинам. В качестве выхода из ситуации властям предлагается продумать альтернативную службу, не подразумевающую обращение свидетелей Иеговы с любым видом оружия.