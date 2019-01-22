В Туркменистане осудили очередного свидетеля Иеговы

В Лебапской области Туркменистана два года колонии за отказ от несения воинской службы на основе своих религиозных убеждений получил 18-летний житель г. Сейди Азаматджан Наркулиев. Молодой человек причисляет себя к международной религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Как передает «Форум 18» — неправительственная организация по содействию религиозной свободе, суд над молодым человеком состоялся 7 января в Дейнауском районе Лебапской области. А. Наркулиев на настоящий момент является двенадцатым по счету человеком, отбывающим наказание по данной причине.

Осенью 2018 года в военкомате молодой человек заявил, что не может идти в армию, но готов пройти альтернативную службу, которая не подразумевает обучение навыкам владения оружием. Вероучение свидетелей Иеговы содержит полный запрет на участие в боевых действиях, вне зависимости от того, носит ли война агрессивный или оборонительный характер.

Прокуратура возбудила в отношении Наркулиева уголовное дело по статье 219 ч.1 «Уклонение от призыва на военную службу». В данный момент, по информации «Форум 18», Азаматджан содержится в следственном изоляторе LB-D/9, известном также как тюрьма «Абды-Шукур».

Редакции «Форума 18» не удалось дозвониться до Лебапского областного суда по доступным телефонным номерам, чтобы узнать, подавал ли осужденный на апелляцию.

В конце 2018 года еще двое свидетелей Иеговы получили сроки за отказ от несения воинской службы: Гурбангылыч Мухамметгулыев из Марыйского велаята (получил 1 год колонии общего режима) и Эзиз Атабаев из г. Дашогуза (осужден на два года общего режима). Известно, что Дашогузский областной суд отклонил апелляцию Эзиза Атабаева.

Туркменистан нередко становится объектом критики со стороны международного сообщества за уголовное преследование людей, отказывающихся служить в армии по религиозным мотивам. В качестве выхода из ситуации властям предлагается продумать альтернативную службу, не предусматривающую обращения срочников-свидетелей Иеговы с любым видом оружия.