В Туркменистане еще один свидетель Иеговы осужден за отказ от службы в армии

06.09.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 378

27 августа судья марыйского городского суда Майса Абдыева приговорила восемнадцатилетнего Сохбета Агамурадова к одному году колонии за отказ от службы в армии. Подсудимый подал на апелляцию 31 августа, сообщает «Форум 18» — неправительственная организация по содействию религиозной свободе.

В январе С. Агамурадову исполнилось 18 лет. В военкомате он заявил, что не может проходить службу по религиозным убеждениям. Его дело было передано в прокуратуру, где против молодого человека возбудили уголовное дело. В данный момент он содержится в СИЗО MR-D/14.

Ранее в августе, как сообщает «Форум 18», такие же сроки получили Иса Саяев из Дашогузского велаята и Руслан Артыкмурадов, житель Лебапа. В июле еще три человека – Ихласбек Розметов, Вениамин Генджиев и Максат Джумадурдыевбыли осуждены за отказ от службы в армии.

Всего, по данным неправительственной организации, на настоящий момент известно о девяти случаях заключения за отказ от несения службы.

Туркменистан нередко становится объектом критики со стороны международного сообщества за уголовное преследование людей, отказывающихся служить в армии по религиозным мотивам. В качестве выхода из ситуации властям предлагается продумать альтернативную службу, не предусматривающую обращения срочников-свидетелей Иеговы с любым видом оружия.

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