Диалог глухих с немыми. В ООН прошли слушания о правах человека в Туркменистане (видео)

7 мая в Женеве прошли слушания национального доклада о соблюдении прав человека в Туркменистане – одном из самых репрессивных государств в мире.

Как и ожидалось, на конкретные вопросы делегаций из Европы, США, Австралии и Латинской Америки власти Туркменистана в лице заместителя министра иностранных дел Вепа Хаджиева (на фото) и его содокладчиков чётких, развернутых и по существу дела ответов не дали. Судя по их выступлениям, в Туркменистане царят гармония и благоденствие: омбудсмен защищает права граждан, журналистов и активистов никто не преследует, а насильственных исчезновения в тюрьмах и вовсе нет!

Что касается последнего утверждения, то официальные туркменские лица не стесняются заявлять подобное даже несмотря на то, что за последний год три тела: Тиркиша Тырмыева, Бегмурада Отузова и Алламурада Аллакулиева, — были выданы их родственникам из тюрем. И это тела только тех троих, о которых стало известно правозащитникам. Все эти люди на протяжении более десяти лет оставались в заключении без связи с внешним миром. Их близким разрешалось, в лучшем случае, собрать передачу, а о свидании речь с 2002 года вовсе не шла.

«К сожалению, отдельные наши партнеры, несмотря на то что мы говорим о тех встречах осужденных с их родственниками, все равно они остаются как насильственно исчезнувшие. Как может лицо считаться насильственно исчезнувшим, если его посещал родственник», — вопрошает замминистра Хаджиев. Но при этом ни в его выступлении, ни в печатной версии доклада нет ни слова, каких именно осужденных он имеет в виду, к которым были допущены родственники.

Но ему не впервой: в сентябре 2015 года в ОБСЕ он также отказывался признавать «так называемые преследования журналистов».

Что касается этой проблемы, то замминистра вовремя спохватился и уточнил: преследований граждан за их убеждения нет. Однако, остаются случаи, когда на независимых журналистов «навешивали» статьи за хранение наркотиков, а активистов, проводивших мониторинг использования принудительного труда во время сбора хлопка, пытали электротоком, чтобы те признавались в других «совершенных ими преступлениях». Об этом глава туркменской делегации, естественно, умолчал…

Пытки? До настоящего времени уголовные дела по пыткам в судах страны вообще не рассматривались, сказал представитель МВД Туркменистана…

На слушаниях поднимались и другие, не менее важные и болезненные для Туркменистана, вопросы нарушений прав человека: перенаселенность тюрем, преследования людей за их религиозные убеждения, произвольные ограничения в выезде из страны, цензура СМИ и интернета, гонения на гомосексуальных людей, отказ от приглашения спецдокладчиков ООН и т.д. Но на все претензии власти отвечали одинаково: «всё в рамках закона», «цензуры и ограничений нет», «над приглашениями работаем».

Делегации некоторых стран с сожалением отмечали, что их рекомендации, данные туркменским властям в рамках предыдущего рассмотрения ситуации с правами человека в Туркменистане в 2013 году, до сих пор не приведены в исполнение. Очередное рассмотрение состоится только через пять лет. А это значит, что десятки невинно осужденных людей будут оставаться в ужасающих условиях туркменских тюрем, в которых, по заверениям властей, «все хорошо!», в отсутствии свободы СМИ, в постоянной угрозе быть пойманным с наркотиками в сумке только за то, что посмел критиковать существующий строй.

Эффективен ли данный механизм Совета по правам человека ООН? Нет! Быть может, настало время для реформ и введения более жесткого контроля над исполнением рекомендаций? По крайней мере, на это надеются семьи и близкие тех, кто ожидает торжества справедливости.

Руслан Мятиев,

Редактор АНТ

