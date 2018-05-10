Диалог глухих с немыми. В ООН прошли слушания о правах человека в Туркменистане (видео)

7 мая в Женеве прошли слушания национального доклада о соблюдении прав человека в Туркменистане – одном из самых репрессивных государств в мире.
Как и ожидалось, на конкретные вопросы делегаций из Европы, США, Австралии и Латинской Америки власти Туркменистана в лице заместителя министра иностранных дел Вепа Хаджиева (на фото) и его содокладчиков чётких, развернутых и по существу дела ответов не дали. Судя по их выступлениям, в Туркменистане царят гармония и благоденствие: омбудсмен защищает права граждан, журналистов и активистов никто не преследует, а насильственных исчезновения в тюрьмах и вовсе нет!
Что касается последнего утверждения, то официальные туркменские лица не стесняются заявлять подобное даже несмотря на то, что за последний год три тела: Тиркиша Тырмыева, Бегмурада Отузова и Алламурада Аллакулиева, — были выданы их родственникам из тюрем. И это тела только тех троих, о которых стало известно правозащитникам. Все эти люди на протяжении более десяти лет оставались в заключении без связи с внешним миром. Их близким разрешалось, в лучшем случае, собрать передачу, а о свидании речь с 2002 года вовсе не шла.
«К сожалению, отдельные наши партнеры, несмотря на то что мы говорим о тех встречах осужденных с их родственниками, все равно они остаются как насильственно исчезнувшие. Как может лицо считаться насильственно исчезнувшим, если его посещал родственник», — вопрошает замминистра Хаджиев. Но при этом ни в его выступлении, ни в печатной версии доклада нет ни слова, каких именно осужденных он имеет в виду, к которым были допущены родственники.
Но ему не впервой: в сентябре 2015 года в ОБСЕ он также отказывался признавать «так называемые преследования журналистов».
Что касается этой проблемы, то замминистра вовремя спохватился и уточнил: преследований граждан за их убеждения нет. Однако, остаются случаи, когда на независимых журналистов «навешивали» статьи за хранение наркотиков, а активистов, проводивших мониторинг использования принудительного труда во время сбора хлопка, пытали электротоком, чтобы те признавались в других «совершенных ими преступлениях». Об этом глава туркменской делегации, естественно, умолчал…
Пытки? До настоящего времени уголовные дела по пыткам в судах страны вообще не рассматривались, сказал представитель МВД Туркменистана…
На слушаниях поднимались и другие, не менее важные и болезненные для Туркменистана, вопросы нарушений прав человека: перенаселенность тюрем, преследования людей за их религиозные убеждения, произвольные ограничения в выезде из страны, цензура СМИ и интернета, гонения на гомосексуальных людей, отказ от приглашения спецдокладчиков ООН и т.д. Но на все претензии власти отвечали одинаково: «всё в рамках закона», «цензуры и ограничений нет», «над приглашениями работаем».
Делегации некоторых стран с сожалением отмечали, что их рекомендации, данные туркменским властям в рамках предыдущего рассмотрения ситуации с правами человека в Туркменистане в 2013 году, до сих пор не приведены в исполнение. Очередное рассмотрение состоится только через пять лет. А это значит, что десятки невинно осужденных людей будут оставаться в ужасающих условиях туркменских тюрем, в которых, по заверениям властей, «все хорошо!», в отсутствии свободы СМИ, в постоянной угрозе быть пойманным с наркотиками в сумке только за то, что посмел критиковать существующий строй.
Эффективен ли данный механизм Совета по правам человека ООН? Нет! Быть может, настало время для реформ и введения более жесткого контроля над исполнением рекомендаций? По крайней мере, на это надеются семьи и близкие тех, кто ожидает торжества справедливости.
Руслан Мятиев,
Редактор АНТ
2 комментария к записи «Диалог глухих с немыми. В ООН прошли слушания о правах человека в Туркменистане (видео)»
Srochno nujny bolee jestkie mery! Sankcionirovat vsyu semeyku i turkmenskih diplomatov!
Мая гозель а с чего они будут применять санкции. Ведь народных протестов нет. Формально вы все довольны и счастливы. Вы что думаете что с пустого места что то будут делать. Где протесты , где задержания массовые , где разгоны демонстрантов. где митинги ? Вы что думаете если вы боитесь за себя постоять , кто то будет за вас стоять. Даже не надейтесь. Власть показывает репортажи где вы счастливы и довольны ваши чаре говорят о другом. И не надо говорить что вас туда силой гонят. Вас туда гонит ваш страх. Вы боитесь потерять работу , которая в долларах где то 50-60 составляет , что еще нужно доказыать. Если вы за эти гроши боитесь , за остальное вы вообще от страха умрете.И поймите наконец если вам на себя плевать , другим на вас наплевать тем более. Зачем западу вас освобождать, вы та категория рабов довольна уже тем что нет войны и чай хлеб есть. Так что молчите в трубочку.