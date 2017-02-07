В память о Тиркише Тырмыеве. Эксклюзивные фотографии

07.02.2017 в рубрике Главное, Общество. Метки: 1 603

Тиркиш Тырмыев, Язгельды Гундогдыев (осужден за причастность к покушению на Ниязова), Поран Бердыев (министр внутренних дел, осужден), Мухаммед Назаров (глава КНБ, осужден)

В начале этого года не стало Тиркиша Тырмыева, бывшим командующим пограничными войсками Туркменистана, начальником марыйского управления комитета национальной безопасности (КНБ). Первого апреля 2002 года Сапармурат Ниязов отправил генерала в отставку «за серьезные недостатки в работе и нарушение действующего законодательства».

Впоследствии Т. Тырмыев был арестован по обвинению в совершении им  тяжких и особо тяжких преступлений в рамках дела против группы офицеров КНБ во главе с председателем этого ведомства Мухаммедом Назаровым. Седьмого мая 2002 года генерала осудили на 10 лет. Это был последний раз, когда родственники видели Т. Тырмыева живым.

После того, как стало известно о кончине генерала, редакция АНТ стала получать многочисленные свидетельства от людей, знавших его и работавших с ним в разное время и на разных должностях. В основном, люди отзываются о Тиркише Тырмыеве как о порядочном человеке.

«Когда увидели его по телевидению в 2002 году, у нас был шок, — пишут бывшие коллеги. – Сам генерал был уверен, что произошла какая-то ошибка. В то время люди в этой системе чувствовали, что грядет большая «чистка», и многие стали собирать чемоданы. Ему тоже говорили, мол, Тиркиш, забирай семью и уезжай, но он отказывался, говорил, я не виновен, что Ниязов разберется. Генерал думал, что, если его и посадят, то больше года-двух не дадут. Он верил Ниязову».

Уважали его и афганцы, ведь некоторое время Тиркиш Тырмыев работал в Афганистане и курировал железную дорогу на станции Тургунди. Афганцы всегда обращались к нему за помощью, и никому он не отказывал: забирал беременных женщин рожать в Кушке, потому что условий на соседней стороне не было никаких, старикам и детям привозил медикаменты из Туркменистана.

Афганцы прощаются с Т. Тырмыевым

«Когда стало известно, что Т. Тырмыева вызывают на работу в Ашхабад, провожать его приехали едва ли не всем районом, вся элита местная собралась», — говорит один источник.

Уважали генерала и коллеги по СНГ. На снимках, присланных в редакцию АНТ, Т. Тырмыев запечатлен в компании таких людей, как Владимир Путин – на тот момент директор ФСБ, Рустам Иноятов – глава узбекской спецслужбы с 1995 года и по настоящее время, Нуртай Абыкаев – руководивший КНБ Казахстана в разные годы независимости республики. Снимки сделаны примерно во второй половине 1998 года или в первой половине 1999-го в Кыргызстане, на совещании спецслужб стран СНГ.

В. Путин, Н. Абыкаев (позади), Т.Тырмыев (третий справа)

«Ниязов знал, кого посылать на такие встречи, ведь Тырмыев был грамотным и добросовестным работником».

13 января этого года тело Тиркиша Тырмыева выдали родным. После появившейся в интернете информации о его кончине, власти стали оказывать давление на его родственников в Туркменистане с целью остановить шумиху вокруг смерти туркменского генерала. Те, похоже, вынуждены были подчиниться, потому что информация о кончине Т.Тырмыева вскоре исчезла

Нуртай Абыкаев (третий слева), Рустам Иноятов (рядом справа), крайний справа Тиркиш Тырмыев

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Один комментарий к записи «В память о Тиркише Тырмыеве. Эксклюзивные фотографии»

  1. В 2002 г. осудили на десять лет. А за что ещё срок добавили? Интересна вся история.

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