В Туркменистане в тюрьме скончался бывший командующий Пограничными войсками Тиркиш Тырмыев

13 января в тюрьме скончался бывший командующий Пограничными войсками Туркменистана генерал Тиркиш Тырмыев. Об этом в тот же день сообщила его дочь Гуля в своей публикации в социальной сети Facebook, а также информационный сайт “Гундогар”.

В публикации дочери сообщалось о выдаче тела Тырмыева семье. Позднее данная публикация исчезла из сети.

Как сообщает издание “Гундогар”, Тырмыев был арестован и осужден по обвинению в соучастии в особо тяжких преступлениях, совершенных группой офицеров Комитета национальной безопасности Туркменистана во главе с председателем КНБ Мухаммедом Назаровым. Точная дата ареста Т. Тырмыева и вынесения ему судебного приговора неизвестна. По некоторым данным, в 2002 году Тырмыев был приговорен к 10 годам лишения свободы, а в 2012 году был приговорен повторно якобы за нападение на тюремного охранника, говорится в сообщении.

В последний раз о судьбе генерала Тырмыева Радио Азатлык стало известно в апреле 2012 года. По истечении десятилетнего срока заключения, Тырмыев не был выпущен из тюрьмы. Тогда же родственница Тырмыева (имя не разглашается в целях безопасности) сообщила Радио Азатлык, что власти отказываются предоставлять какую-либо информацию о судьбе заключенного.

Она также сообщила о том, что свидание с ним было разрешено только в первый год заключения. В 2002 году мать Тырмыева смогла увидеться с ним только один раз, после этого родственники его не видели.

По сообщениям правозащитных организаций, единственное свидание с семьей Тырмыеву было предоставлено 7 мая 2002 года.

Родственница Тырмыева сообщила Радио Азатлык, что впоследствии власти отказывались предоставлять какую-либо информации о нем, предлагая дождаться амнистии.

По информации международной правозащитной кампании «Покажите их живыми!», осуществляющую деятельность по сбору и раскрытию информации о людях, без вести пропавших в результате массовых арестов начала 2000 годов в Туркменистане, на сегодняшний день судьба более 80 человек остается неизвестной.

Согласно информации кампании, Тиркиш Тырмыев родился 2 января 1951 года в Дашогузе. В 1971 году закончил Ашхабадский политехнический институт. Руководил областным управлением Министерства национальной безопасности в Мары, работал в должности заместителя председателя комитета национальной безопасности. В период с 23 марта 1999 года по 5 марта 2002 года командовал пограничными войсками Туркменистана, до 1 апреля 2002 года руководил управлением МНБ города Мары.

1 апреля 2002 года Тырмыев был освобожден от занимаемой должности с формулировкой «в связи с серьезными недостатками, допущенными в работе» и лишен всех воинских званий и государственных наград.

Как сообщалось ранее, в течение 2016 года родственникам были выданы тела, по меньшей мере, двух бывших туркменских чиновников — Векиля Дурдыева и Аннадурды Аннасахедова, скончавшихся в заключении.

Источник: Радио «Азатлык»