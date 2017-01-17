Туркменистан зачищает информацию о смерти генерала Тырмыева

17.01.2017 Центр-1

Ашхабад давит на родственников и правозащитников, чтобы не допустить шумихи после гибели в тюрьме туркменского генерала Тиркиша Тырмыева.

Семье туркменского генерала Тырмыева, бывшего командующего пограничными войсками Туркменистана, 13 января выдали его тело для захоронения.

О смерти отца сообщила в Фейсбуке Гуля — дочь генерала. Однако уже на следующий день публикация была удалена.

16 января острое заявление по поводу смерти командующего выпустила международная кампания «Покажите их живыми!», которая добивается получения хоть какой-нибудь информации от властей Туркменистана о судьбах сотен людей, пропавших без вести в туркменских тюрьмах в результате массовых репрессий 2000-х годов.

В заявлении сказано, что гибель Тырмыева в тюрьме является результатом безвольной, конформистской и беспринципной позиции части западных дипломатов и чиновников, в первую очередь из институтов Европейского союза, отдельных стран — членов ЕС и США.

«Для них политические и экономические интересы стали приоритетными по отношению к основополагающим ценностям прав человека. Бездействие многих дипломатов и чиновников, а также их циничное отношение к жертвам авторитарного туркменского режима дискредитируют риторику западных правительств о правах человека», — пишут авторы заявления.

Впрочем, уже 17 января заявление также пропало с сайта организации.

Эксперты, опрошенные Ц-1, связывают «зачистку» информации с давлением на семью и угрозами в их адрес.

«Вероятно, Ашхабад пригрозил перебить всю оставшуюся семью, если кто-нибудь откроет рот», — говорит туркменский правозащитник, пожелавший сохранить анонимность.

По его словам, были даже случаи, когда родственников покойного арестовывали после общения с журналистами.

«Железные маски» — в туркменских тюрьмах

Московский эксперт Аркадий Дубнов пишет в Фейсбуке, что жена и дети офицера последний раз видели его живым 7 мая 2002 года(!), в день судебного процесса.

«С тех пор 15 лет он провел в заточении без всякой связи с внешним миром: ни родственники, ни адвокаты, ни наблюдатели Красного Креста или какого-нибудь Полумесяца не знали о нем НИЧЕГО!» — отмечает Дубнов.

По его словам, это уже четвертая смерть туркменской «железной маски» в бессрочном и безвестном заточении, в туркменских тюрьмах остаются десятки таких узников.

Генерал провел в тюрьме 15 лет

Тырмыев родился 2 января 1951 года в Дашогузе. После окончания Ашхабадского политехнического института руководил областным управлением Комитета национальной безопасности в Мары.

С 23 марта 1999 года по 5 марта 2002-го он командовал пограничными войсками Туркменистана.

За месяц до ареста его понизили в должности до руководителя облуправления КНБ.

1 апреля 2002 года генерал был освобожден от занимаемой должности с формулировкой: «в связи с серьезными недостатками, допущенными в работе» и лишен воинского звания и всех государственных наград.

По данным кампании «Покажите их живыми!», в 2002 году Тырмыев был приговорен к 10 годам лишения свободы. В 2012-м его срок продлили, якобы из-за нападения на тюремного охранника.

Ниязов боялся силовиков

Борис Шихмурадов, главный редактор сайта «Гундогар» и сын пропавшего главы МИД Туркменистана Шихмурадова, лично знал покойного генерала.

«Тырмыева арестовали вместе с большой группой офицеров госбезопасности — это было громкое дело тогдашнего руководителя Комитета национальной безопасности Мухаммеда Назарова.

В тюрьмах оказалось более сотни человек, а Сапармурат Ниязов потом издал указ о реабилитации граждан, пострадавших от произвола госбезопасности. Фактически Ниязов расправился со своим приближенным Назаровым, а заодно с ним уничтожили все руководство КНБ», — утверждает Шихмурадов.

Расправу над офицерами связывают также с разделом влияния на бизнес по контрабанде наркотиков из Афганистана через Туркменистан в Россию и Европу.

По одной из версий, озвученной Шихмурадовым, туркменское руководство курировало маршрут. Назаров играл одну из ключевых ролей, и в какой-то момент Ниязову понадобилось его убрать, а заодно и всех, кто об этом знал.

«Тырмыев — очередная жертва Ниязова. Он часто менял силовиков и придумывал для этого разные причины, скорее всего, боялся», — говорит туркменский оппозиционер в изгнании Нурмухаммед Ханамов.

Он часто встречался с генералом на официальных мероприятиях. «Скромный, культурный, интеллигент, как будто вы общались не с офицером, а с творческим человеком», — характеризует Ханамов покойного.