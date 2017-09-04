Дипломат: Миссия США при ОБСЕ заявляет о поддержке требований кампании «Покажите их живыми!»

31 августа в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ с заявлением по случаю отмечаемого 30 августа Международного дня жертв насильственных исчезновений выступил Bременный поверенный в делах США в ОБСЕ Гарри Р. Камиан (на фото).

«Вчера мы отметили Международный день жертв насильственных исчезновений. Соединенные Штаты солидарны с мужчинами и женщинами по всему миру, которых похитили и тайно содержат их же собственные правительства», — сказал Г. Камиан.

Он подчеркнул, что власти государств с репрессивным режимом правления применяют отвратительную практику насильственных исчезновений, когда хотят привлечь к ответственности лидеров гражданского противостояния.

Нередко жертвы насильственных исчезновений подвергаются пыткам и содержатся в условиях изоляции в течение длительного времени. Других убивают, не сообщая близким об их смерти, чем еще больше усугубляют скорбь семьи и друзей, остающихся в жестокой неопределенности относительно их судьбы, подчеркнул американский дипломат. Во всем мире зарегистрированы десятки тысяч случаев насильственного исчезновения, некоторые из которых длятся десятилетиями.

«Соединенные Штаты призывают страны устранить препятствия для проведения независимых и прозрачных расследований по этим делам, с тем чтобы те, кто потерял близких, могли узнать об их судьбе, а те, кто в этом повинен, привлечены к ответственности», — сказал Г. Камиан.

«Нас беспокоят судьбы всех людей, подвергнувшихся насильственному исчезновению по вине или с молчливого согласия властей, я хотел бы привести несколько показательных случаев, имевших место в регионе ОБСЕ. Мы обращаем внимание на Заявление кампании »Покажите их живыми!» от 30 августа, в котором выражается обеспокоенность по поводу нескольких случаев смерти людей, внесенных в список лиц, подвергшихся насильственному исчезновению в закрытой тюремной системе Туркменистана. Мы присоединяемся к кампании »Покажите их живыми!» и другим делегациям и призываем правительство Туркменистана прекратить практику насильственных исчезновений; незамедлительно раскрыть информацию обо всех политических заключенных, в том числе, значащихся в списке исчезнувших, составленном неправительственными организациями; информировать семью каждого человека и всю общественность о том, жив ли этот человек и где он находится; а в случае смерти возвращать родственникам останки», — заявил Bременный поверенный в делах США в ОБСЕ Гарри Р. Камиан.

Остановившись далее в своем выступлении на случаях применения практики насильственных исчезновений российскими властями в Крыму и Чечне, американский дипломат еще раз выразил солидарность США с жертвами и семьями тех, кто подвергся насильственным исчезновениям во всем регионе ОБСЕ и во всем мире, призывал все страны положить конец насильственным исчезновениям и наказать тех, кто несет ответственность за эту практику.

Источник: Гундогар