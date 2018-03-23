Туркменистан: В заключении скончался Алламурад Аллакулиев

По сообщению информированного источника АНТ в Туркменистане, в заключении скончался бывший начальник отдела центрального аппарата Комитета национальной безопасности (ныне МНБ) Алламурад Аллакулиев. Источник сообщил, что А. Аллакулиев скончался около десяти дней назад, точной даты его смерти нет.

Уроженец Марыйского велаята подполковник Аллакулиев один из людей, исчезнувших в туркменских тюрьмах и числящийся в списке кампании «Покажите их живыми!». По данным «Гундогара», он был осужден на 18 лет в июне 2002 года по делу бывшего председателя КНБ Туркменистана Мухаммеда Назарова.

Источник сообщил также, что А. Аллакулиев сначала отбывал наказание в тюрьме AH-T/2 («Овадан-Депе»), а потом был переведен в колонию для бывших работников правоохранительных органов в поселке Акдаш (Балканский велаят). Других подробностей о его пребывании в заключении и последовавшей кончины нет.

Ранее издание «Хроника Туркменистана» сообщило о смерти другого бывшего силовика, исчезнувшего в туркменских тюрьмах, Бегмурада Отузова. По уточненным АНТ данным, полковник Отузов скончался не в феврале этого года, а в ночь с третьего на четвертое декабря 2017 года. Его тело родственники вывезли самостоятельно, причем, из городского морга в Теджене. Это может означать, что последнее время Б. Отузов отбывал наказание в колонии этого города. Ранее сообщалось, что он скончался в тюрьме «Овадан-Депе».

Подробности в следующих материалах АНТ.

Подполковник Алламурад Аллакулиев, как и полковник Бегмурад Отузов, числится в списках исчезнувших в тюрьмах Туркменистана лиц, осужденных в 2000-х годах. Международная кампания «Покажите их живыми!» уже на протяжении нескольких лет пытается выяснить судьбу осужденных в результате массовых репрессий людей. Среди них — бывшие чиновники туркменского правительства, бизнесмены, гражданские активисты, а также люди, заподозренные спецслужбами в религиозном экстремизме. Предлагаем вашему вниманию короткий видеоролик.