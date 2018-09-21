Правозащитники вновь напомнили ООН о нарушениях прав человека в Туркменистане

На прошедшем 20 сентября в Женеве 39-ом заседании Совета ООН по правам человека официальная делегация Туркменистана в лице первого секретаря постоянного представительства в ООН Ахметьяра Кулова (на фото) представила отчет о принятых и отвергнутых Туркменистаном рекомендациях Совета. Подробнее о референциях можно почитать в предыдущих материалах АНТ.

На выступление туркменской стороны последовали комментарии делегаций других стран, а также неправительственных организаций. В частности, представитель Германии отметил, что власти Туркменистана предприняли недостаточно усилий для искоренения пыток в тюрьмах и расследования случаев насильственных исчезновений.

«Мы вновь заявляем о необходимости проведения судебной и тюремной реформы, а также о необходимости предоставления информации о судьбах всех жертв насильственных исчезновений», — сказал немецкий дипломат.

От имени организаций Anti-Slavery International и «Альтернативные новости Туркменистана» выступил редактор АНТ Руслан Мятиев, заострив внимание присутствующих на использовании в Туркменистане принудительного труда во время сбора хлопка.

«Несмотря на то, что законы в Туркменистане действительно запрещают принудительный труд, на практике они не только не работают, но и грубо попираются, — отметил он. — По прямому указанию властей ежегодно на хлопковые поля отправляются десятки тысяч работников бюджетной сферы, власти устанавливают им квоты на сбор, а за несоблюдение установленной нормы или отказ собирать хлопок следует наказание, вплоть до увольнения».

Р. Мятиев отметил также, что власти посредством сотрудников полиции и спецслужб пресекают проведение мониторинга и преследуют лиц, занимающихся сбором информации. Дело Гаспара Маталаева — яркий тому пример. Активиста арестовали спустя два дня после публикации его репортажа, а впоследствии осудили на три года по ложным обвинениям.

На заседании выступили и представители «Международной амнистии», затронувшие вопросы насильственных исчезновений и пыток. О судьбе как минимум 80 человек, осужденных по делу о так называемом покушении на Сапармурата Ниязова, по-прежнему ничего неизвестно, из страны продолжают поступать сведения о пытках.

«Любой, кто заявляет о пытках, подвергается в Туркменистане жестоким репрессиям. Мансур Мингелов продолжает отбывать 22-летний тюремный срок, назначенный ему в отместку за жалобы относительно пыток в полиции. В данный момент он находится в критическом состоянии из-за туберкулеза, который М. Мингелов приобрел в заключении. Когда его здоровье ухудшилось, ему было отказано в медицинской помощи», — сказала представитель «Международной амнистии» Хезер Макгил.

«Мы сожалеем, что Туркменистан отказался принимать рекомендацию о ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток», — заключила она.

Представитель Human Rights Watch выступила от имени кампании «Покажите их живыми!». Она отметила, что семьи некоторых заключенных, исчезнувших в туркменских тюрьмах, действительно имели свидания в этом году, однако семьи около ста других осужденных до сих пор не знают о судьбах своих родных, живы они или нет.

«Ложное понимание понятия “насильственные исчезновения” со стороны властей Туркменистана вызывает серьезную озабоченность относительно готовности страны сотрудничать по этому вопросу», — заявила она, добавив, что власти могли бы развеять все сомнения, предоставив информацию, например, семье Батыра Бердыева, о том, где он содержится, позволив родным его навестить.

Представитель организации CIVICUS отметила, что с момента прошлого рассмотрения национального доклада Туркменистан так и не выполнил принятые им 24 рекомендации в области развития гражданского общества.

«Из-за многочисленных преград, имеющихся в законе об общественных объединениях от 2014 года, в Туркменистане по-прежнему отсутствуют независимые правозащитные организации. Мы призываем власти страны выполнить эти рекомендации и упростить юридические и процессуальные требования для регистрации организаций гражданского общества», — заявила представитель CIVICUS.

В ходе обсуждении доклада Туркменистана выступили и другие организации. Видеотрансляцию заседания можно посмотреть по этой ссылке.