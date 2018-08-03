Комитет ООН по правам человека признал Туркменистан ответственным за пытки и смерть Огульсапар Мурадовой

НЬЮ-ЙОРК—Сурово осуждая печально известную ситуацию с правами человека в Туркменистане, Комитет ООН по правам человека признал власти этой страны ответственными за пытки и смерть в заключении Огульсапар Мурадовой, журналистки и активистки правозащитного движения, умершей в заключении в сентябре 2006 года после несправедливого судебного процесса.

Мурадова была членом и соучредителем Туркменского Хельсинкского фонда, независимой правозащитной группы в Болгарии, а также корреспондентом Туркменской службы радио «Свободная Европа/радио «Свобода». В июне 2006 года за правозащитную работу она была арестована вместе с братом Сапардурды Хаджиевым и еще одним активистом, Аннакурбаном Аманклычевым.

Впоследствии Мурадову приговорили к шести годам лишения свободы в ходе фиктивного судебного процесса, который продолжался всего два часа. В следующем месяце сосед сообщил ее родственникам, что она умерла в заключении.

Повреждения на теле Мурадовой указывали на то, что ее смерть была насильственной: на лбу был глубокий порез, темные следы вокруг шеи давали основания предполагать, что она была задушена, на одной руке были три открытые раны, отек и гематомы на коленке, большой синяк на бедре. Однако туркменские власти не расследовали обстоятельств смерти Мурадовой и заявили, что ее смерть наступила по естественным причинам. Позже власти заявили, что расследование проводилось—при этом никакой информации об этом расследовании они не предоставили—и что она совершила самоубийство.

В решении по делу Хаджиев и Мурадова против Туркменистана Комитет по правам человека решительно осудил действия Туркменистана, в том числе Комитет постановил, что:

власти Туркменистана произвольно задержали Мурадову за ее журналистскую и правозащитную деятельность;

не было проведено эффективное расследование по заявлениям о ее пытках и смерти в заключении;

из-за отказа властей предоставить какую-либо информацию o смерти Мурадовой ее брат Аннадурды Хаджиев, подавший индивидуальную жалобу в Комитет, испытывал душевные страдания и психологический стресс равносильные бесчеловечному обращению.

В своем решении Комитет призвал правительство Туркменистана полностью возместить вред, нанесенный семье Мурадовой, включая проведение оперативного и беспристрастного расследования относительно того, что с ней случилось, при необходимости—независимой комиссией по расследованию. Комитет также обязал Туркменистан предоставить соответствующую компенсацию и другие меры сатисфакции, включая восстановление доброго имени Мурадовой. Туркменистан также обязан предоставить семье Мурадовой полную информацию о расследовании, включая заключение о результатах вскрытия, копии протоколов судебного заседания и решения суда. Правительство должно предпринять все необходимые шаги для предупреждения аналогичных нарушений в будущем.

Жалобу в Комитет ООН по правам человека подавали юристы Правовой инициативы открытого общества от имени Аннадурды Хаджиева, который приветствовал решение Комитета как «печальную победу для моей покойной сестры». Он добавил: «В то же время это решение напоминает нам о других людях, умерших в туркменских тюрьмах после пыток, и о тех, кто все еще находится в тюрьме по сфабрикованным обвинениям. К сожалению, дело моей сестры—это не исключение, а иллюстрация туркменской действительности».

Маша Лисицына, старший юрист Правовой инициативы открытого общества, сказала: «Решение Комитета по правам человека—первый шаг по обеспечению правосудия для семьи Огульсапар Мурадовой. Критически важно, чтобы Туркменистан немедленно предпринял меры по восстановлению ее доброго имени и предоставил семье документы, которые могут пролить свет на ход судебного процесса и обстоятельства ее смерти. Учитывая тяжесть нарушений и полную безнаказанность, международные партнеры должны призвать Туркменистан к созданию комиссии по расследованию этого дела и других подобных случаев».

Хьюман Райтс Уотч описывает Туркменистан как «одну из самых закрытых стран в мире с деспотической формой правления».

В 2015 году Комитет ООН по правам человека постановил, что брат Мурадовой, Сапардурды Хаджиев, подвергался пыткам и недопустимому обращению, в том числе с целью получения принудительного признания; что его задержание было незаконным; и что ему было отказано в праве на свидания с родственниками, когда он был в заключении. Власти Туркменистана до сих пор не приняли никаких мер для исполнения этого решения.

В 2013 году группа правозащитных организаций запустила международную кампанию по защите узников туркменских тюрем «Покажите их живыми!». В ходе этой кампании было установлено, что сейчас в Туркменистане насчитывается 113 подтвержденных случаев принудительных исчезновений. Судьбы многих из этих людей подобны судьбе Мурадовой: их считали угрозой режиму, после их ареста или суда нет достоверной информации об их местонахождении, никто из них не имел контактов с родственниками, и никого из них не видел ни один адвокат.

Органы ООН и международные правозащитные организации неоднократно осуждали Туркменистан за тяжкие нарушения прав человека, в частности за пытки и недопустимое обращение с политическими оппонентами, журналистами и активистами. В 2017 году, в ходе обзора ситуации с правами человека в Туркменистане, Комитет по правам человека также выразил озабоченность в связи с рядом других проблем, включая ограничения свободы вероисповедания, использование принудительного труда и отсутствие независимой судебной ветви власти.

Пресс-релиз Правовой инициативы открытого общества