«Журналисты должны заниматься своей работой в безопасности»

Том Кент (на фото), президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, выступил с видеозаявлением, в котором призвал власти уважать международные обязательства по обеспечению безопасности журналистов.

Перечисляя страны, в которых имеет место преследование корреспондентов Радио Свобода, Том Кент назвал и Туркменистан: «В 2017 году наши журналисты становились объектами нападений 34 раза в тех странах, для которых мы работаем – Российская Федерация, Украина, Беларусь, Пакистан, Афганистан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан, Македония, и в других».

В этих государствах, подчеркнул президент Радио Свобода, журналистика означает то, что люди идут на осознанный риск. За это они подвергаются физическим нападениям, заключению под стражу, электронным угрозам, допросам, облавам, судебным приговорам… В подавляющем большинстве те, кто это делал, не понесли наказания. В большинстве случаев представители власти действовали безнаказанно. А у негосударственных структур были развязаны руки. Наши корреспонденты, наоборот, выставлялись как мишень, как люди, преступившие закон, — говорится в заявлении Тома Кента.

Перечисляя имена тех, кто оказался в тюрьме или под угрозой ареста, президент Радио Свобода назвал двух гражданских журналистов из Туркменистана – Сапармамеда Непескулиева и Солтан Ачилову. Первый, как известно, третий год отбывает наказание по надуманному обвинению, а вторая подвергается постоянным физическим нападениям, захвату оборудования.

«Мы призываем уважать международные стандарты и обязательства, чтобы журналисты во всем мире могли заниматься своей работой в безопасности, под защитой закона… и чтобы они могли сообщать новости и давать информацию, в которой люди столь нуждаются», – сказал Том Кент.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается по решению ООН. Дата была избрана в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.