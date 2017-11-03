Рекомендации, которые должны быть услышаны

03.11.2017 в рубрике Лента. Метки: , , 161

По итогам 19-ой конференции СМИ «Открытая журналистика в Центральной Азии», организованной Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и состоявшейся 18-19 октября 2017 года в Ташкенте, опубликованы итоговые рекомендации.

Общий смысл обсуждаемых в ходе конференции тем сводился к тому, что на самом деле цифровые технологии и Интернет привели к разительным успехам в производстве и распространении средств массовой информации, взаимодействию пользователей со средствами массовой информации и формированию гражданской журналистики. Однако новая среда создает ряд проблем для свободы СМИ: от концентрации платформ распространения СМИ в руках немногих до распространения незаконного контента, такого как язык ненависти, дезинформация и пропаганда.

Все вышесказанное имеет непосредственное отношение к Туркменистану. Здесь за последние годы начала формироваться гражданская журналистика и здесь же поддерживается властями незаконный контент в отношении наиболее активных пользователей Интернета и независимых СМИ, освещающих события в этой стране. Среди 10 принятых участниками конференции рекомендаций есть несколько наиболее важных, на которых хотелось бы акцентировать внимание:

Насилие и угрозы в отношении журналистов остаются серьезной проблемой. Участники обращаются к органам государственной власти с призывом обратить на нее внимание и выделять достаточные ресурсы для предотвращения таких нападений, а также для расследования и привлечения виновных в них к суду.

Произвольные задержания журналистов и необоснованные обвинения в экстремизме, выдвинутые против них как возмездие за критику, совершенно неприемлемы.

Участники обращаются к государствам-участникам ОБСЕ с призывом освободить всех работников СМИ, журналистов и блоггеров, как задержанных, так и находящихся в заключении в связи с выполнением ими служебных обязанностей.

Полную версию рекомендаций на русском и английском языках можно найти на сайте Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

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