Туркменистан: Угрозы физической расправы в адрес журналиста

Олимпийский совет Азии должен отреагировать в преддверии Азиатских игр

(Берлин) – Независимый журналист Солтан Ачилова в последнее время стала объектом притеснений, серии целенаправленных нападений и угроз физической расправы, заявили сегодня Хьюман Райтс Вотч и Туркменская инициатива по правам человека (ТИПЧ). В преддверии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде с 17 по 27 сентября, руководство Олимпийского совета Азии, являющегося организатором Игр и под эгидой которого они проходят, должно настоятельно призвать правительство Туркменистана обеспечить всем журналистам возможность беспрепятственно осуществлять профессиональную деятельность, не опасаясь последствий, накануне, во время и после завершения Игр.

В совместном письме Олимпийскому совету Азии от 4 августа 2017 г., базирующая в Вене ТИПЧ и Хьюман Райтс Вотч призвали Олимпийский совет Азии публично и на доверительном уровне высказаться по поводу нападений и угроз физической расправы и напомнить Ашхабаду о том, что Олимпийская хартия требует уважать свободу СМИ. Руководству Олимпийского совета Азии необходимо отреагировать на подавление независимых голосов в Туркменистане, призвать к освобождению несправедливо лишенных свободы журналистов и обеспечить получение от правительства гарантий того, что оно будет соблюдать полную свободу СМИ.

«Олимпийский совет Азии несет ответственность за надлежащее исполнение Олимпийской хартии, которая включает принципы свободы прессы и уважения человеческого достоинства и обязан ее придерживаться, — говорит Фарид Тухбатуллин, директор Туркменской инициативы по правам человека. – ОСА должен потребовать от Ашхабада обеспечения Ачиловой и другим независимым корреспондентам возможности осуществлять профессиональную деятельность, не опасаясь последствий и без неоправданного вмешательства».

67-летняя Солтан Ачилова сотрудничает с туркменской службой Радио Свобода – единственным независимым источником регулярных новостей о Туркменистане на туркменском языке. Ее работа охватывает широкий круг социальных вопросов, таких как дефицит питьевой воды, проблемы в системе здравоохранения, и т.п. За последние годы она, как и многие ее коллеги по работе на Радио Азатлык, неоднократно подвергалась запугиваниям и притеснениям.

В течение нескольких дней, в период с 27 по 31 июля, Ачилова столкнулась с жестким давлением и угрозами, в том числе физической расправы, со стороны незнакомых ей мужчин, которые требовали, чтобы она прекратила фотосьемку, что является неотъемлемой частью ее журналистской работы. Так, 31 июля мужчина в штатском, назвавшийся сотрудником полиции, заявил, что ему поручено следить, чтобы Ачилова ничего не снимала. В трех других эпизодах Ачиловой не позволяли делать даже совершенно безобидные фотографии, хватая ее за руки, и в одном из случаев вплоть до скручивания рук. В другом из эпизодов преследований Ачиловой, нападавший пригрозил «уничтожить» саму Ачилову и ее камеру, говоря, что она уже «одной ногой в могиле» и, что «пришел [ей] конец».

Местные СМИ в Туркменистане работают в условиях жестких ограничений, когда не приходится говорить ни о независимости, ни о плюрализме. Иностранные СМИ нередко не имеют возможности работать в стране, а местные корреспонденты, работающие на зарубежные СМИ, подвергаются притеснениям, запугиваниям и лишению свободы, с одной лишь целью – заставить их замолчать.

Так, активист Альтернативных новостей Туркменистана Гаспар Маталаев отбывает срок по ложному обвинению в мошенничестве, в отместку за проводимый им мониторинг санкционированного государством принудительного труда на сборе хлопка. В другом случае, внештатный корреспондент Радио Азатлык Сапармамед Непескулиев с июля 2015 г. отбывает трехлетний срок по сфабрикованному делу о наркотиках – после того, как снимал парк развлечений на каспийском побережье.

Доступ к интернету по-прежнему ограничен и жестко контролируется государством. В течение многих лет власти ведут кампанию по принуждению граждан к демонтажу частных спутниковых антенн и к подписке на контролируемые государством ТВ-пакеты, которые полностью отрезают доступ людей к независимым источникам информации.

История жесткого ограничения медийных свобод и устойчивая практика притеснений независимых корреспондентов и активистов как внутри страны, так и за ее пределами, не оставляет сомнений в том, что последние нападения на Ачилову являются очередной попыткой властей нейтрализовать критику, отмечают ТИПЧ и Хьюман Райтс Вотч.

Неспособность Туркменистана обеспечить свободу СМИ — серьезное нарушение его обязательств по статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, которая защищает право на свободу выражения мнений. Туркменистан является участником Пакта с 1997 г.

Хьюман Райтс Вотч в декабре 2016 г. и феврале 2017 г. уже обращалась к Олимпийскому совету Азии, предупреждая о репрессиях в Туркменистане, однако реакции не последовало.

«Олимпийский совет Азии должен действовать сейчас, для того чтобы в преддверии Игр добиться от правительства Туркменистана изменения его недопустимого отношения к СМИ и возмутительной ситуации с правами человека, — говорит Хью Уильямсон, директор Хьюман Райтс Вотч по Европе и Центральной Азии. – Если ОСА не даст властям четкого сигнала о необходимости прекращения притеснений и запугиваний критиков, Игры рискуют быть скомпрометированы серьезными нарушениями прав человека».