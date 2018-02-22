Права человека в мире. «Международная амнистия» обнародовала новый доклад

Из доклада «Международной амнистии»

Туркменистан

Сохранялись жёсткие ограничения права на свободу выражения мнений. В местах содержания под стражей и лишения свободы людей пытали и подвергали жестокому обращению, что порой заканчивалось их гибелью. Ничего не делалось для решения проблемы насильственных исчезновений и содержания под стражей без связи с внешним миром. Повсеместно нарушалось право на жилище. Секс между мужчинами по взаимному согласию оставался уголовным преступлением.

Краткая справка

В феврале президент Бердымухамедов был переизбран на следующий семилетний срок, набрав 98% голосов. Миссия ОБСЕ по оценке выборов обнаружила «серьёзные нарушения». В стране усугублялся экономический кризис, и в июне президент попросил парламент подготовить предложения о сокращении расходов на социальную сферу, в том числе об отмене бесплатного газа и электроэнергии. Сообщалось о невыплате зарплат на государственных предприятиях и нехватке денег.

Правовые, конституционные и институциональные изменения

В марте парламент назначил первого омбудсмена — уполномоченного по правам человека в стране. В связи с тем, что парламент выбирал из предложенных президентом кандидатур, возникли вопросы к независимости этого института и соблюдению Принципов ООН, касающихся статуса национальных учреждений.

Свобода выражения мнений

В стране отсутствовали независимые СМИ, а немногие независимые журналисты, которые обычно работали тайно на иностранные издания, сталкивались с притеснениями и задержаниями. Независимый журналист Худайберды Аллашов и его мать Курбантач Аразмедова 15 февраля получили по три года лишения свободы условно за хранение насвая и были отпущены на свободу. Они находились под стражей с 3 декабря 2016 года; утверждалось, что их пытали и подвергали жестокому обращению. В марте ЕС и ОБСЕ потребовали немедленно освободить внештатного корреспондента Сапармамеда Непескулиева, осуждённого в 2015 году на три года за хранение наркотиков. По имеющейся информации, он страдает от смертельно опасных заболеваний. В апреле Комитет ООН по правам человека выразил обеспокоенность, среди прочего, по поводу отсутствия в стране независимых СМИ, неправомерных ограничений доступа в интернет и возбуждения политически мотивированных дел против журналистов и прочих критиков режима.

Пытки и другие виды жестокого обращения

В январе Комитет ООН против пыток заявил, что «обеспокоен систематическими сообщениями о широком применении пыток и жестокого обращения, включая жестокие избиения, к лицам, лишённым свободы, особенно в момент задержания и во время содержания под стражей в предварительном заключении, главным образом с целью получения признательных показаний».

В феврале 18 человек были осуждены по разным статьям Уголовного кодекса и приговорены к срокам от пяти до 12 лет лишения свободы за предполагаемые связи с туркменско-турецкими школами, которые, как считается, раньше имели отношение к Фетхуллаху Гюлену. Насколько известно, их пытали и во время предварительного заключения держали в бесчеловечных условиях.

Имелись основания полагать, что 19-й мужчина, задержанный одновременно с ними, скончался под пытками. Суд над ними проходил в СИЗО города Яшлык Ахалской области и, по сообщениям, абсолютно не соответствовал международным стандартам справедливого судебного разбирательства.

Смерть под стражей

По информации проекта «Альтернативные новости Туркменистана», тело Азиза Гафурова 24 июня доставили его родственникам в посёлок Ургенджи под Туркменабадом. Очевидец отметил его крайнюю худобу и кровоподтёки, покрывавшие тело. Азиз Гафуров был в числе многих верующих мусульман, которых в последние годы осудили за заговор с целью захвата власти, призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение социальной, национальной или религиозной вражды.

Насильственные исчезновения

Оставалось неизвестным местонахождение и судьба как минимум 80 заключённых, которые подверглись насильственному исчезновению после предполагаемого покушения на тогдашнего президента Сапармурата Ниязова в ноябре 2002 года. В течение года родственникам передали тела троих бывших высокопоставленных государственных должностных лиц, которые подверглись насильственному исчезновению после ареста и уголовного преследования в связи с покушением. По имеющейся информации, Тиркиш Тырмыев скончался 13 января; Байрам Хасанов умер в мае; а 18 августа российский правозащитный центр «Мемориал» сообщил о смерти 10 августа Акмурада Реджепова.

Делегация ЕС при международных организациях в Вене 26 января опубликовала заявление, в котором выразила озабоченность в связи со смертью Тиркиша Тырмыева и потребовала от Туркменистана немедленно и эффективно решить проблему насильственных исчезновений.

Право на жилище и принудительные выселения

Продолжали поступать сообщения о массовых сносах домов и принудительных выселениях для реализации различных строительных проектов, в том числе в ходе подготовки к Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоялись в сентябре. Группа женщин 21 февраля собралась в Ашхабаде с требованиями предоставить альтернативное жильё, которое они так и не получили из-за отсутствия у них документов на их снесённые дома. Власти не выдавали им такие документы, потому что у многих из этих женщин не было регистрации в Ашхабаде.

Права лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов

Секс между мужчинами по взаимному согласию оставался уголовным преступлением, которое влечёт за собой наказание вплоть до двух лет лишения свободы. ЛГБТИ сталкивались с дискриминацией, в том числе насилием, произвольными задержаниями и содержанием под стражей.