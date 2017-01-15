Бизнесмена из Туркменабада Максуда Кандымова осудили на 10 лет

В конце октября прошлого года в Туркменабаде на 10 лет был осужден Максуд Кандымов – крупный бизнесмен на востоке страны, владелец частного пивоваренного завода «Байрамхан», ресторана «Бахар» и Дома быта, сообщают источники АНТ в регионе.

Напомним, у бизнесмена и некоторых высокопоставленных руководителей региона возникли проблемы после прихода на должность хякима области Чарыгельды Чарлыева – всесильного назначенца из Ахалского велаята, которому М. Кандымов отказался платить «дань». За это ему по указанию спецслужб лаборантка его же пивзавода подбросила наркотики. Подробно об этом деле АНТ писали в августе ушедшего года.

Редакции АНТ не удалось выяснить, по каким именно статьям предъявлено обвинение бизнесмену. Как сообщают источники, обвинений «было 3-4», в том числе и по наркотикам. Исходя из того, что весь бизнес М. Кандымова был конфискован для «выплаты нанесенного ущерба», можно предположить, что обвинения были также и по экономическим статьям. Сообщается, что у бизнесмена был адвокат.

В данный момент М.Кандымов отбывает наказание в колонии MR-K/16 в городе Байрамали.

В то же время суд признал невиновными отца и сына Метрейимовых, руководивших государственным пивоваренным заводом и арестованных в одно время с Максудом Кандымовым. Тогда, напомним, налоговые органы «повесили» на них многомиллионную недостачу.