В аэропорту Ашхабада допрашивают пассажирок с турецких рейсов

Всех женщин, возвращающихся из Турции в Туркменистан, допрашивают и тщательно проверяют в ашхабадском аэропорту. Это особенно касается тех, кто имеет в Турции вид на жительство и носит хиджаб.

«На паспортном контроле у меня попросили все документы, которые подтверждают мое право проживать в Турции, — сообщила соотечественница. – Я предоставила паспорт гражданки Туркменистана, который заканчивается в 2022 году, и икамет (вид на жительство в Турецкой Республике). Ваш муж турок? – последовали вопросы. — Чем он занимается? Почему вы носите хиджаб? Как часто читаете намаз? Ходите ли в мечеть? А ваш муж посещает? Как давно стали активно религиозная?».

Ее и других женщин с этого же рейса и с похожими историями продержали в отдельной комнате аэропорта до самого утра, хотя самолет прилетел в Ашхабад ночью.

Факт того, что всех женщин с турецкого рейса, если их голова покрыта, препровождают на специально отведенную для этого скамейку, а потом одну за другой приглашают «на беседу», подтверждают и другие источники.

«Если у вас в руках телефон, то его забирают на предмет содержимого. Смотрят фото, видео, а также то, в каких соцсетях или группах человек состоит. Как правило, человек сохраняет у себя на телефоне пароль на свой профиль в «Одноклассниках» или Facebook, так что спецслужбам не представляет труда проверить страницу.

По словам студентки, обучающейся в одном из вузов Анкары, делают это не таможенники или сотрудники миграционной службы, а именно работники МНБ. Одного из них, увиденного в аэропорту, девушка узнала, он оказался ее знакомым.

Такая проверка проводится по отношению к студенткам, женщинам, состоящим в браке с гражданами Турции и не имеющими проблем с турецкими властями и у которых в порядке как туркменские документы, так и турецкие. Пристальное внимание по прилете испытывают на себе также и пассажиры, пребывавшие в Турции по рабочей визе и вернувшиеся на Родину.

«Это так унизительно, — написала в редакцию одна из женщин, — как будто мы преступницы. Позднее мне все же проставили в паспорт штамп, и я прошла контроль. Но долго находиться в Туркменистане уже не было желания, через неделю вернулась к мужу и детям».

Женщины, прошедшие через допрос в ашхабадском аэропорту, советуют тем, кто собирается лететь на Родину, быть готовыми ко всему, но главное – удалить из телефона все фото и видео, выйти со своих страниц в соцсетях, «забыв» к ним пароли, и подальше в багаж убрать сам телефон.

Заметим, что в закрытых туркменских группах пользователи задают массу вопросов, касающихся въезда в Туркменистан и выезда оттуда, проблем, с которыми можно столкнуться в различных обстоятельствах, ввоза и вывоза денежных сумм и так далее. То, о чем сообщают источники АНТ, это еще одна серьезная проблема, которая наверняка поставит людей перед вопросом: а стоит ли рисковать, собираясь в Туркменистан?