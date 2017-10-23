«Два щелчка, и вас не будет!» Спецслужбы угрожают смертью туркменским активистам

В Туркменистане продолжают оказывать давление на считанных местных активистов гражданского общества. Днем в воскресенье, 22 октября, в квартиру ашхабадки Галины Вертяковой (на фото) явились четверо сотрудников Министерства национальной безопасности. Активистку лишили доступа в интернет, угрожая за повторный выход в сеть новым уголовным преследованием, вплоть до лишения жизни ее и мужа.

«Два щелчка пальцами, и вас не будет! Таких, как ты, мы закрывали! Мы тебе сейчас и наркотики подбросим, и оружие, и ты ничего не докажешь! Ты никто в этой жизни! Куда ты лезешь против нас?!» — заявили они на повышенных тонах.

С одним из визитеров Галина Эсеновна уже была знакома: бывший оперативный работник полиции, а ныне сотрудник спецслужб, он год назад дал против нее ложные показания, после чего пожилую женщину обвинили в вымогательстве, а на самом деле осудили за ее комментарии в соцсетях.

«Мне открытым текстом сказали: заткнись!» — сообщила Г. Вертякова АНТ. У редакции имеется полная аудиозапись этого разговора с активисткой. От нее потребовали не заходить в группы туркменских независимых СМИ в соцсетях и прекратить «посылать информацию». На встречное требование Галины Вертяковой предоставить доказательство в отправке ею какой-либо запрещенной информации, незваным гостям нечем было аргументировать, и они ретировались, еще раз произнеся свои угрозы о лишении ее жизни.

Напомним, с начала октября доступа в интернет лишена и другая активистка – столичная зоозащитница Галина Кучеренко. В этой связи она подала исковое заявление в суд на оператора «Туркментелеком». В последние дни за ней установлено наружное наблюдение из автомобиля белого цвета. Как выяснилось, этот же автомобиль «дежурил» и у дома Галины Вертяковой.

Обо всех этих событиях редакция АНТ поставила в известность свои контакты в международных правозащитных организациях. Мы призываем власти Туркменистана прекратить давление на активистов гражданского общества, расследовать случаи угроз уголовным преследованием и лишением жизни в адрес этих людей!