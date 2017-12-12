Галине Кучеренко разрешили свидание и передачу

12 декабря, спустя пять суток после задержания, семье ашхабадской защитницы животных Галины Кучеренко разрешили навестить ее и передать личные вещи.

По подтвержденным уже данным, Галине дали 15 суток административного ареста по заявлению от соседки Лианы Асланян, которая выступила с видео обращением (см. ниже) и заявила, что Галина якобы в подъезде без какого либо повода напала на ее мать.

В данный момент Г. Кучеренко находится в изоляторе временного содержания в поселке Арзув близ Ашхабада (на фото). Ни в какой психиатрической больнице она не была и дня.

Дочь активистки смогла передать ей теплые вещи – Галина была в той же домашней одежде, в чем ее забрали из дома. В течение дня ей можно привезти еду.

Состояние Галины удовлетворительное, спрашивала о своем болеющем отце и животных, которые после задержания матери и дочери из квартиры пропали.

