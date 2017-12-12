Галине Кучеренко разрешили свидание и передачу

12.12.2017 в рубрике Главное, Права человека. Метки: , 407

12 декабря, спустя пять суток после задержания, семье ашхабадской защитницы животных Галины Кучеренко разрешили навестить ее и передать личные вещи.

По подтвержденным уже данным, Галине дали 15 суток административного ареста по заявлению от соседки Лианы Асланян, которая выступила с видео обращением (см. ниже) и заявила, что Галина якобы в подъезде без какого либо повода напала на ее мать.

В данный момент Г. Кучеренко находится в изоляторе временного содержания в поселке Арзув близ Ашхабада (на фото). Ни в какой психиатрической больнице она не была и дня.

Дочь активистки смогла передать ей теплые вещи – Галина была в той же домашней одежде, в чем ее забрали из дома. В течение дня ей можно привезти еду.

Состояние Галины удовлетворительное, спрашивала о своем болеющем отце и животных, которые после задержания матери и дочери из квартиры пропали.

ОБСУДИТЬ (0)
Print FriendlyРаспечатать | Сохранить в PDF | Отправить другу

Материалы по теме:

О судьбе Г. Кучеренко до сих пор ничего не известно, дочь освободили спустя 6 часовО судьбе Г. Кучеренко до сих пор ничего не известно, дочь освободили спустя 6 часов
Певец Назир Хабибов осужден на 15 летПевец Назир Хабибов осужден на 15 лет
СРОЧНО: Галину Кучеренко и ее дочь забрали неизвестные, выломав дверь квартирыСРОЧНО: Галину Кучеренко и ее дочь забрали неизвестные, выломав дверь квартиры
В отношении Г. Кучеренко власти творят беззакониеВ отношении Г. Кучеренко власти творят беззаконие

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.