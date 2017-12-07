О судьбе Г. Кучеренко до сих пор ничего не известно, дочь освободили спустя 6 часов

«Альтернативные новости Туркменистана» глубоко озабочены отсутствием информации о судьбе ашхабадской зоозащитницы Галины Кучеренко. Напомним, сегодня в полдень работники полиции, как они представились, взломали дверь ее собственной квартиры по адресу ул. Шевченко дом 23, кв. 20 и с применением физической силы увезли в неизвестном направлении.

Среди людей, ворвавшихся в частное жилище, был один в форме работника МВД, а остальные 5 или 6 человек – в гражданской одежде. Галина до последнего сопротивлялась, ее повалили на пол, скрутили руки и вывели из дома. Последнее, что она успела крикнуть своей дочери, что во дворе стоит машина-живодерка.

Первым делом, пришедшие люди указали на домофон с камерой и спросили, записывает ли она. Затем они перерезали кабели от роутера для беспроводного интернета, забрали мобильные телефоны и паспорта.

Работники сказали, что в полицию якобы поступила жалоба от соседей, мол, у Кучеренко много животных, что в доме от них грязь и вонь. Однако это неправда. Галина известна своей чистоплотностью, она ежедневно по нескольку раз убирает за питомцами, моет полы. Все кошки приучены к лотку, который также несколько раз за день меняется и моется специальными средствами. Про чистоплотность Галины Кучеренко и отсутствии грязи от животных говорят и те, кто часто бывает у нее дома, включая местных правозащитников и активистов. До сих пор ни одной жалобы в ее адрес со стороны соседей не было, лично ей претензии также никто не предъявлял. Отсюда создается мнение, что письмо от соседей есть ничто иное, как подготовленная провокация для задержания зоозащитницы и изъятия у нее животных.

Среди ворвавшихся в квартиру активистки людей была и некая женщина, представившаяся работником санэпидемстанции. От толпы, громкого шума, криков и звуков пилы-болгарки собака, жившая у Г. Кучеренко, сходила под себя. Увидев кучу, работница санэпидемстанции обрадовалась, что обнаружила «доказательство» грязи. Никаких жалоб от соседей, никаких личных документов непрошенные гости не предъявили.

Спустя некоторое время полицейские точно так же скрутили и дочь Галины Валерию и увезли в полицию. Ее возили то в пятый опорный пункт, то в шестой, то в городской отдел.

«Радуйся, что мы с тобой, как с девушкой, обращаемся, — сказал один из полицейских, — а то сидела бы в клетке».

Свою мать Валерия не видела ни в полиции, ни в суде. Один из работников в одном из отделений сказал, что видел Галину сегодня здесь и подробно описал, во что она была одета и как выглядела. Несмотря на то, что все сошлось, ничего большего он не рассказал и о дальнейшей судьбе активистки не в курсе.

Что полицейские хотели от нее, Валерия так и не поняла. Никаких обвинений ей не предъявляли, а лишь говорили «подожди» до очередного отвоза в следующий опорный пункт. В каком-то из отделений у нее отобрали ключи от дома и заставили написать объяснительную, что якобы девушка сопротивлялась, и что у них обитают животные. После этого ее повезли в суд Беркарарлыкского этрапа, где ее обязали выплатить штраф в размере 50 манатов за якобы оказанное сопротивление работникам полиции.

Домой Валерия вернулась спустя 6 с лишним часов после задержания, обнаружив, что в квартире все вверх дном. Но самое главное, в квартире не осталось ни одного животного, хотя вскоре после задержания обеих женщин Наталья Шабунц, приехавшая к ним домой, слышала за дверью лай собаки. Только увидев картину пустой квартиры, девушка поняла причину ее задержания: в то время, когда ее возили туда-сюда, некие люди избавлялись в их квартире от животных. В комнатах повсюду валялись куски веревки, какие-то тряпки, куски перерезанного удлинителя…

В полночь с 7 на 8 декабря ашхабадского времени о судьбе Галины Кучеренко так ничего и не известно. Учитывая, что бесследные исчезновения людей в Туркменистане далеко не редкость, не станет ли то, что сейчас происходит с ашхабадской активисткой, новым подобным случаем? Мы призываем мировое сообщество не допустить этого.