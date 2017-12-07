СРОЧНО: Галину Кучеренко и ее дочь забрали неизвестные, выломав дверь квартиры

Сегодня днем неизвестные выломали дверь ашхабадской защитницы животных Галины Кучеренко. О ее судьбе и судьбе ее дочери Валерии на данный момент ничего неизвестно.

Когда выламывали дверь, Г. Кучеренко успела сообщить о ситуации правозащитнице Наталье Шабунц. После этого связь с Галиной пропала. Немного спустя Наталье Юрьевне перезвонила дочь Галины и сообщила, что маму и ее саму забирают, попросила приехать и позаботиться о животных.

Дверь Кучеренко была закрыта и запаяна, но на полу в подъезде хорошо видны следы взлома. Окно со стороны улицы осталось открытым.

Н. Шабунц немедленно известила о ситуации советника по правам человека Регионального центра ООН по превентивной дипломатии г-на Жерома Буижу. Тот обещал подъехать. Ожидая его во дворе, Н. Шабунц увидела, как туда подъехала полицейская машина. Она спросила полицейских, не они ли взломали дверь и забрали женщин, на что те ответили отрицательно.

«Я им сказала, что будет большой международный скандал. Они позвонили куда-то и спросили мою фамилию. Они предложили поехать в этрапский отдел, но я отказалась», — сообщила Н. Шабунц.

Мобильные телефоны Г. Кучеренко и ее дочери выключены.

Галине Кучеренко до этого сотрудники правоохранительных органов не раз угрожали за ее критические комментарии в соцсетях в отношении массового убийства в Туркменистане домашних животных, а также за настойчивые попытки восстановить свое право на доступ в интернет. На днях ее престарелый отец попал в реанимацию, за ним некому ухаживать.

Мы требуем от властей Туркменистана немедленно отпустить Галину Кучеренко и ее дочь Валерию и прекратить произвол в отношении этой семьи! Мы призываем западных дипломатов, работающих в Ашхабаде, установить местонахождение активистки и ее дочери, а также обеспечить их безопасность.