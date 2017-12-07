Сегодня днем неизвестные выломали дверь ашхабадской защитницы животных Галины Кучеренко. О ее судьбе и судьбе ее дочери Валерии на данный момент ничего неизвестно.
Когда выламывали дверь, Г. Кучеренко успела сообщить о ситуации правозащитнице Наталье Шабунц. После этого связь с Галиной пропала. Немного спустя Наталье Юрьевне перезвонила дочь Галины и сообщила, что маму и ее саму забирают, попросила приехать и позаботиться о животных.
Дверь Кучеренко была закрыта и запаяна, но на полу в подъезде хорошо видны следы взлома. Окно со стороны улицы осталось открытым.
Н. Шабунц немедленно известила о ситуации советника по правам человека Регионального центра ООН по превентивной дипломатии г-на Жерома Буижу. Тот обещал подъехать. Ожидая его во дворе, Н. Шабунц увидела, как туда подъехала полицейская машина. Она спросила полицейских, не они ли взломали дверь и забрали женщин, на что те ответили отрицательно.
«Я им сказала, что будет большой международный скандал. Они позвонили куда-то и спросили мою фамилию. Они предложили поехать в этрапский отдел, но я отказалась», — сообщила Н. Шабунц.
Мобильные телефоны Г. Кучеренко и ее дочери выключены.
Галине Кучеренко до этого сотрудники правоохранительных органов не раз угрожали за ее критические комментарии в соцсетях в отношении массового убийства в Туркменистане домашних животных, а также за настойчивые попытки восстановить свое право на доступ в интернет. На днях ее престарелый отец попал в реанимацию, за ним некому ухаживать.
Мы требуем от властей Туркменистана немедленно отпустить Галину Кучеренко и ее дочь Валерию и прекратить произвол в отношении этой семьи! Мы призываем западных дипломатов, работающих в Ашхабаде, установить местонахождение активистки и ее дочери, а также обеспечить их безопасность.
4 комментария к записи «СРОЧНО: Галину Кучеренко и ее дочь забрали неизвестные, выломав дверь квартиры»
А что вы ждали от отпрыска бывшего сотрудника НКВД? Аркаша ввергает страну в 37-й год. То ли еще будет ой-ой-ой! Чтобы сохраниться и не оказаться на месте Кучеренко, трусы начнут писать доносы, людей начнут хватать на улице, черные воронки станут забирать их по ночам. И все будут убеждать в том, что дыма без огня не бывает и что «наши органы» не ошибаются..
Да плевали они на все организации типо ООН и ОБСЕ .
Уберите с ОБСЕ Туркменистан Дрозд . Поставьте нормального европейца лучше скандинава .Она ноль .
какой ужас… мрази, добрались до еще одного гражданина без связей, так еще иной национальности
Админ, надо срочно поднимать эту тему, пока Галина навсегда не исчезла, пока ее не искалечили эти выродки без имени без лица!!!! насколько возможно, в интернете, в иностранных СМИ поднять щту проблему!