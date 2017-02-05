Выборы-2017: Рейтинг Бердымухамедова ниже, чем в 2012 году

Тридцатого января члены участковых избирательных комиссий начали поквартирный и подомовой обход для вручения избирателям приглашения (на фото) на выборы президента 12 февраля. Все пригласительные билеты именные, в них указаны дата выборов и время, отведенное для голосования, порядковое число в списке избирателей, номер избирательного участка и его местонахождение.

На оборотной стороне приглашения есть инструкция, как ставить галочку, каким образом сложить бюллетень и опустить его в урну.

И хотя задолго до выборов и подсчета голосов всем очевидно, что из 9 кандидатов в президенты победу одержит, причем наверняка с большим отрывом, действующий глава государства, местные активисты, по просьбе АНТ, провели опрос, постаравшись охватить как можно больше категорий граждан. Поскольку в Туркменистане рискованно проводить подобные акции, а также по причине того, что большинство жителей страны живут в атмосфере страха и боятся выразить свое мнение по любой теме, наши интервьюеры опрашивали, в основном, своих друзей, коллег и членов семей. Вопрос задавался всего один: будете ли вы голосовать за Гурбангулы Бердымухамедова?

Таким образом, за период с 20 января по 1 февраля во всех 5 велаятах и в Ашхабаде было опрошено в общей сложности 216 человек. Респондентами оказались люди самых разных профессий: воспитатели детских садов, учителя, сотрудники ряда госучреждений, пенсионеры, работники нефтегазовой сферы и сельского хозяйства, торговцы на рынках, частные извозчики, домохозяйки и безработные мужчины.

Примерно пятая часть от опрошенных (43 человека) ответили, что будут голосовать за Г. Бердымухамедова. Люди, в основном, объяснили свое решение тем, что «всё и без нас уже давно решено», но некоторые респонденты назвали вполне веские причины.

«В поздние ниязовские времена я потерял своих двух сыновей, — говорит работник столичного треста «Аштепло». – Их обоих на тот свет в молодом возрасте унес героин. Я всю жизнь буду благодарен президенту за то, что положил конец наркомании».

«Может, остальные кандидаты в президенты и хорошие люди, но я, как и многие, ни об одном из них раньше ничего не слышала. Если б не выборы, то еще сто лет не знала бы их. С Бердымухамедовым все уже как-то свыклись, он хотя бы старикам пенсии вернул», — сказала работница треста «Лебапнефтегазстрой».

Работник прокуратуры в Дашогузском велаяте уточнил: всех его коллег обязали голосовать только за главного кандидата, «в противном случае будешь считаться предателем». По его словам, указание голосовать за Бердымухамедова на собраниях получили также и все работники областного и городского управления МВД.

Половина потенциальных избирателей (108 человек из 216 опрошенных) на поставленный вопрос ответили, что не намерены участвовать «в политической игре под названием “выборы”». Все они сказали, что «все равно вместо тех, кто не ходит на выборы, бюллетени в урну опустят сами члены избиркома».

У таксиста, занятого частным извозом между Мары и Ашхабадом, собственная причина, почему он не пойдет голосовать: просто в знак протеста против введенного по указанию Бердымухамедова запрета на въезд в столицу машин с областными номерами.

«Он сделал нас людьми второго сорта в столице. Нам – гражданам Туркменистана, полицейские запрещают въезжать в город, выгоняют оттуда в грубой форме, будто мы несем какую-то заразу, портим беломраморный вид Ашхабада, — говорит он. – В ответ на этот запрет наш брат-таксист точно не пойдет за него голосовать».

С ним согласен и 37-летний мужчина из поселка Губадаг в Дашогузском велаяте.

«Он посулил рабочие места в этрапах. И где? Понастроил всюду никому не нужные, вечно пустующие стадионы, ипподромы, театры, музеи, библиотеки и всякие дворцы Рухыет, а люди не могут по месту жительства найти себе работу, вынуждены ехать в Балканский велаят или в Турцию. Меня два раза выдворяли из Ашхабада, где я на стройке работал каменщиком. И после всего этого, думаете, я буду голосовать за него?»

Личные мотивы не участвовать в голосовании нашлись еще у целого ряда опрошенных. Так пенсионер из Туркменбаши пояснил свою позицию следующим образом:

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«Президент ради похвалы от Всемирной организации здравоохранения и дешевого популизма устроил эксперимент над курящими людьми , оставив нас без сигарет. Я курю уже больше 40 лет, много раз пытался бросить, но так и не смог побороть зависимость. И таких, как я, 8 процентов населения страны, если верить тому, что пишут в газетах. Вот и считайте, скольких людей он заставляет мучиться в поисках табака …»

Все те, кто решил голосовать против Г. Бердымухамедова, так или иначе пытались обосновать свою позицию. Вот какие прозвучали ответы.

«За 10 лет его правления в Туркменистане в разы выросли цены на продукты питания, на лекарства, на транспорт и коммунальные услуги», — считает сельский житель из Дашогузского велаята.

Респондент из Туркменабада сказал: «Из страха за самого себя он разрастил карательные органы и дал им полную власть над обществом. Те творят, что хотят. Неугодного человека могут посадить в тюрьму лишь на основании чьих-то лживых показаний. И никому ведь не пожалуешься. Ни один прокурор, уж не говорю про судей или хякимов, не смеет остановить произвол со стороны бессовестных сотрудников МНБ, потому что все знают, что могут сами попасть в разработку этих оборотней. Письма и телеграммы на имя президента спускаются в те же ведомства, на которые жалуешься».

Этому респонденту вторит другой, проживающий в Лебапском велаяте. Он считает, что сотрудники МНБ, имитируя кипучую деятельность, отправили за решетку десятки безвинных молодых ребят, которые намеревались жить по совести и справедливости, вести праведный образ жизни.

«Мой племянник оказался среди этих ребят. Четвертый год о его судьбе ничего не известно».

«При Ниязове тоже было нелегко народу, но при Бердымухамедове стало еще хуже. Ничего нельзя сделать легко, без беготни и нервов. Отправить деньги студенту за границу – сложно. Получить деньги из-за рубежа еще сложнее. Приватизация квартиры, переоформление или продажа жилья – все представляется одной огромной проблемой, и везде нужно иметь связи или давать взятки», — мнение столичного жителя.

«Он обещал сделать интернет общедоступным и дешевым. А что мы получили, спустя 10 лет после его избрания в 2007 году? Качество остается ужасным, связь постоянно обрывается, провайдерам звонить бесполезно, стоимость услуг и без того высокая, но цены на тарифы все равно постоянно растут. Многие интересные сайты и социальные сети заблокированы, вот и VPN перестал работать, а это значит, что теперь даже обходными путями не прочесть о том, что пишут про Туркменистан другие издания. Кроме того, вся мобильная связь прослушивается и прочитывается. Моей знакомой за активность в сети с начала ноября закрыли наглухо все выходы в интернет. Она уже больше 3-х месяцев всюду ходит и жалуется, а толку нет. Придумывают разные причины, и никто не берет на себя смелость сказать, что связь заблокирована по указанию из МНБ», — высказалась сотрудница одной из библиотек в Ахалском велаяте.

Опрос показал, что за время президентства Г. Бердымухамедова заметно сократилось число тех, кто поддержал его кандидатуру на прошедших выборах.

Ашхабадский предприниматель разочарован тем, что на словах говорится о всемерной государственной поддержке малому и среднему бизнесу, а на деле перекрывают кислород предприимчивым людям:

«Если у тебя есть «крыша» в правоохранительных структурах или ты имеешь отношение к [председателю Союза промышленников и предпринимателей] Александру Дадаеву, а еще лучше к семье президента, то бизнес твой будет процветать, иначе придется всем платить и довольствоваться тем, что «прилипнет» к твоим рукам».

Другие опрошенные по-разному объясняют причины своего нежелания голосовать за Г. Бердымухамедова, но почти каждый говорит о возросшем уровне коррупции. Среди полученных ответов есть и такие объяснения: «система здравоохранения пришла в упадок, нет хороших специалистов», «если ты не туркмен, то твой ребенок не поступит в вуз», «зарплату повышает на 10 процентов, а цены растут гораздо выше», «работа на земле не делает тебя богатым», «стали проблематичными въезд и выезд из страны», «богатые богатеют, простые люди живут за чертой бедности» и т.д.

У жителя города Байрамали, торговца на местном базаре, вопрос об участии в предстоящей избирательной кампании вызвал недоумение: «12 февраля – воскресенье, большой базарный день, и мне надо будет пахать. Думаете, я буду ходить и искать свой избирательный участок, терять время и голосовать за кого-то? Да ни один торговец не оставит свое рабочее место, чтобы идти на выборы».

Сведения, полученные в ходе опроса АНТ, конечно же, не могут отразить весь спектр общественного мнения накануне президентских выборов в Туркменистане. Тем не менее, они дают определенное представление о настроении жителей страны. Наивно полагать, что выбор избирателей найдет свое адекватное отражение в итогах голосования. Как говорил в свое время Иосиф Сталин, «важно не то, кто и как голосует, важно то, кто и как считает голоса».

Судя по итогам предыдущих выборов, когда Г. Бердымухамедов набрал свыше 97% голосов, слова «вождя всех времен и народов» продолжают оставаться актуальными и для современного Туркменистана.