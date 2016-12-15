Turkmenistan Airlines запустила регулярные рейсы по маршруту Ашхабад–Казань–Ашхабад

15.12.2016 в рубрике Из других СМИ, Лента. 573

14.12.2016 Аэропорт Казани

dadayev

А. Дадаев перерезает ленту. Фото: Руслан Гумаров

Первый рейс прибыл в Международный аэропорт «Казань» в среду 14 декабря. После установки самолета на место стоянки состоялась церемония разрезания символической ленточки.

Первых пассажиров встречали министр транспорта и дорожного хозяйства Ленар Сафин, генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Алексей Старостин. В церемонии возле трапа приняли участие высокопоставленные гости, в числе Торговый представитель при Посольстве Туркменистана в РФ Сердар Валиев, полномочный представитель РТ в Туркменистане Руслан Кабиров, представители Государственного комитета Республики Татарстан по туризму и Агентства инвестиционного развития РТ. Делегацию гостей возглавил Председатель Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Александр Дадаев.

В ходе торжественного мероприятия официальные лица отметили особую значимость данного рейса в свете укрепления партнёрских отношений между Республикой Татарстан и Туркменистаном.

Так, Ленар Сафин подчеркнул, что новый рейс в первую очередь, удобен для поездок бизнес-структур. Поэтому открытие нового маршрута станет стимулом для развития деловых отношений между Туркменистаном и Россией.

Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Казань» Алексей Старостин: «Данный рейс, безусловно, является важным и его открытие я бы даже назвал историческим. Дело в том, что до недавнего времени из Российской Федерации рейсы в Ашхабад выполнялись только из двух городов – это Москва и Санкт-Петербург. И вот теперь мы открыли рейс из Казани – из третьей столицы России. Таким образом, данный рейс представляет собою в известной степени эксклюзивный продукт для нашего пассажира».

В церемонии открытия приняли участие и 20 туркменских студентов, которые учатся в Казани. Как признались ребята, благодаря новому рейсу они теперь смогут быстрее добраться до дома.

В праздничной обстановке и с пожеланиями доброго пути была объявлена посадка на борт воздушного судна. Первые пассажиры, вылетающие из Казани, получили от аэропорта и авиакомпании памятные подарки.

Вылеты будут выполняться два раза в неделю на комфортабельных лайнерах Boeing 737-800.

Вылеты из Казани:

· по понедельникам в 00:50 с прибытием в Ашхабад в 06:20;

· по средам 23:20 с прибытием в Ашхабад в 04:50 следующего дня;

Вылеты в Казань:

· по воскресеньям в 21:30 с прибытием в Казань в 23:20;

· по средам в 20:00 с прибытием в Казань в 21:50;

Для каждого из аэропортов указано местное время.

Справка: Авиакомпания Turkmenistan Airlines («Туркменховаёллары») – национальный перевозчик Туркменистана. Авиапарк состоит из самолётов: Boeing 717, Boeing 737, Boeing 757, Boeing 737-700, дальнемагистральные лайнеры Boeing 767-300ER и Boeing 777-200LR.

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