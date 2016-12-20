Выборы в Туркменистане: Пустит ли Бердымухамедов в свою страну иностранных туристов?

Хорошая новость облетела недавно Интернет: с 1 апреля 2017 года Узбекистан открывает свои границы для туристов из 27 стран. Указ об этом 2 декабря подписал уже избранный и вступивший в должность президента Шавкат Мирзиёев.

Новость принята на «ура!», и прежде всего самими жителями Узбекистана. Так, мои хорошие знакомые в древней Бухаре, а также родственники в Хиве и Самарканде сообщают, что уже радостно потирают руки в предвкушении изменений жизни в лучшую сторону, и я их прекрасно понимаю и тоже радуюсь за них. Ведь в городах, где они живут, а также в других местах Узбекистана есть, что показать иностранным туристам, и есть, о чем им рассказать, из богатой и древней истории народа.

Не менее важно и то, что казна страны начнет пополняться твердой валютой, ибо туристы из-за границы приедут не с пустыми кошельками, они оставят здесь свои доллары, евро, юани и фунты, купив узбекских сувениров и подарков, посетив музеи и другие достопримечательности, воспользовавшись услугами гостиниц, кафе и транспорта. Кроме того, каждый въезжающий в Узбекистан иностранец обязательно заплатит 50 долларов США при пересечении границы. Квитанция об уплате этого сбора как раз и будет основанием для безвизового въезда в страну.

Наконец, наплыв интуристов без визы, по убеждению моих узбекских друзей, даст толчок к возрождению древних традиций узбекского ремесленного искусства.

Не скрою, новость об открытии Узбекистана для иностранцев заставила вместе с искренней радостью за соседей-узбеков и горько вздохнуть от того, что такие прекрасные перспективы экономического роста упускаются в моем родном Туркменистане. Чувство горечи и досады усиливается от понимания того, что наш Туркменистан даже в будущем не откроет, как соседнее государство, свои двери интуристам. Не случится этого и после проведения в следующем году очередных президентских выборов.

Последние публикации о Туркменистане в зарубежных изданиях не вселяют надежды на улучшение, поскольку речь в них идет о преследовании независимых журналистов, о привлечении их по сфабрикованным обвинениям к уголовной ответственности. Это дает основание считать, что страна Аркадага катится назад, обретая новые и новые черты полицейского государства.

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6-7 декабря в Гамбурге состоялась Параллельная конференция гражданского общества при ОБСЕ, основная тема которой – уменьшение пространства для гражданского общества в странах-членах этой организации 2016-12-076-7 декабря в Гамбурге состоялась Параллельная конференция гражданского общества при ОБСЕ, основная тема которой – уменьшение пространства для гражданского общества в странах-членах этой организации

Раз разговор коснулся лозунга, то в связи с излагаемой мной темой следует вспомнить еще одну, официально озвученную властями, декларацию о том, что Туркменистан, дескать, проводит политику открытых дверей.

Так ли на самом деле? Открыты ли эти двери?

Журналист «Комсомольской правды» Сергей Пономарёв, совершивший турне по всем бывшим союзным республикам, на страницах газеты прямо пишет, что в Туркмению его не пустили, не дали въездную визу. То, что не впустили в страну журналиста, это понятно – он ведь не будет, как местные коллеги, только лишь восторгаться приукрашенным блестящим фасадом туркменской действительности, а напишет правду, от которой мировая общественность узнает реальный, а не бутафорский и показушный Туркменистан. В закрытую страну, по возможности, стараются не впускать никого.

В Москве, в столицах других европейских государств желающих получить туркменскую визу и посетить страну в качестве туриста мурыжат до тех пор, пока, как говорили мои предки-эрсаринцы, моча внутри не пожелтеет. По словам тех, кто пытался воспользоваться консульскими услугами Туркменистана за границей, получение туркменской визы всегда сопряжено со сбором и копированием в нескольких экземплярах различных документов, заполнением анкет, томительным ожиданием в очередях, нервотрепкой, некомпетентностью, а порой хамством персонала диппредставительств Туркменистана в разных странах.

Всем понятно одно. Если Туркменистан последует примеру соседа и тоже отменит визы для иностранных туристов, то в выигрыше от этого будут все – туркменистанцы, вся страна, сами иностранные туристы. Национальная туристическая зона Аваза, на создание которой по велению Г. Бердымухамедова потрачен не один миллиард долларов, наконец-то получит хоть маленький, но шанс на самоокупаемость. Туркменам, как и узбекам, есть что показать гостям и о чем интересно рассказать. Уникальное подземное озеро Ков-Ата, именуемый «Вратами ада» газовый кратер в Дарвазе, следы динозавров в Койтендаге, древние памятники Мерва, Гурганджа, Абиверда, Астана-баба, необычайно вкусная туркменская кухня, сладкие дыни и арбузы, ахалтекинские кони, ковры – все это и многое другое оставит яркое впечатление о стране.

Но у властей есть одно «но». Они так и говорят: да, но ведь если пустить интуристов без визы и обеспечить их каждое продвижение по стране без оперативного сопровождения агентов службы нацбезопасности, то приезжие увидят, сфотографируют, снимут на камеру что-то негативное. Ну, к примеру, как тысячи людей заставляют в холод или в зной по несколько часов стоять на ногах ради приезда президента или открытия очередного фонтана, новых зданий всегда пустующих библиотек, музеев…

На выборах президента в 2007 году Г. Бердымухамедов обещал вернуть 10-летнее среднее образование, дать населению доступ в интернет. Обещания свои он выполнил. В феврале следующего года в стране ожидаются очередные президентские выборы. Один из кандидатов – нынешний глава государства. Пока неизвестно, что он будет обещать своему народу в случае избрания на очередной срок, однако можно с уверенностью сказать, что по примеру узбекских соседей Бердымухамедов не пойдет. Лучше остаться без прибыли и выгоды в и без того непростое экономическое время, чем позволить утечку негативной информации и фотографий из нашей страны за рубеж.

Азат Хатамов, Туркменабад