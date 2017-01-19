Имитация выборов

Каспiй online (Азербайджан)

В Туркменистане готовятся к выборам главы государства

Еще осенью Меджлис Туркменистана назначил дату очередных выборов президента страны на 12 февраля 2017 года. И хотя официально в них примут участие выдвиженцы сразу нескольких партий, независимые эксперты сходятся на том, что весь этот процесс сам по себе — не более чем показуха.

В последний раз выборы президента Туркменистана проводились в феврале 2012 года. Но 14 сентября 2016 года парламент принял новую Конституцию страны, по которой сроки президентских полномочий увеличены с 5 до 7 лет. Также в новом Основном законе снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом. По «старой» Конституции, полномочия действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова истекают в феврале 2017 года.

Как сообщает правительственный портал «Туркменистан-Золотой век», ЦИК уже завершил регистрацию кандидатов на пост президента. Официально ее получили 9 кандидатов, в том числе трое от политических партий. От Демократической выдвинут действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов, от Партии промышленников и предпринимателей — председатель правления Акционерно-коммерческого банка «Рысгал» Б.Аталыев, от Аграрной — председатель Марыйского областного комитета Аграрной партии Д.Оразов.

Еще шесть кандидатов выдвинуты инициативными группами граждан: заместитель хякима (главы администрации) Марыйского велаята (области) Дж.Аннаев; директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Р.Дурдыев; заместитель хякима Дашогузского велаята М.Гурбанов; начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята С.Джелилов; генеральный директор производственного объединения «Гарабогазсульфат» Государственного концерна «Туркменхимия» С.Нурнепесов, заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности М.Аннанепесов.

Гурбангулы Бердымухамедов уже совершил одну предвыборную поездку — на запад республики — где встретился со строителями завода по производству карбамида в Гарабогазе, газохимического комплекса в Киянлы, Международного морского порта города Туркменбаши. На встречах, которые прошли в неформальной и теплой атмосфере, речь также шла о приоритетах промышленной стратегии, экологической политики и международного сотрудничества Туркменистана.

«Туркменистан-Золотой век» утверждает, что всем зарегистрированным кандидатам предоставлены равные права и возможности для организации встреч с избирателями, выступлений на телевидении, радио и в прессе.

Но как отмечает авторитетное независимое издание «Фергана», все кандидаты, кроме Бердымухамедова, знают, что высшего поста им не видать, и они лишь играют роли статистов — для легитимизации процесса, называемого «выборами президента Туркменистана». В ходе избирательной кампании 2007 года Бердымухамедову были назначены пять соперников, в 2012-м — семь.

Таким образом, Бердымухамедов станет президентом в третий раз. Кстати, в Конституции Туркменистана не оговорено, сколько сроков может руководить страной один и тот же человек. В соответствии со ст. 69, «президентом Туркменистана может быть избран гражданин Туркменистана, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане».

Комментируя газете «Каспiй» предвыборный расклад в Туркменистане независимый эксперт, редактор портала «Альтернативные новости Туркменистана» Руслан Мятиев в частности сказал:

— Начнем с того, что все кандидаты, кроме Бердымухамедова, совершенно неизвестные обществу люди. Руководители второго звена. То есть можно сказать, что это полная и однозначная имитация выборного процесса, как это было и в 2012-м, и в 2007 годах. Имитация ради поддержания хоть какого-то международного реноме.

Эти псевдокандидаты сейчас благодарят за доверие тех, кто их выдвинул, но если бы их не выдвигали, они бы и не рыпались никуда. У них нет никаких уникальных программ, они хвалят существующую ситуацию, мол, все в стране хорошо благодаря нынешнему главе государства. Но тогда впору задать вопрос — зачем тогда они вообще лезут на выборы, если в стране и так все хорошо и президент со всем справляется?

У некоторых кандидатов программы вообще ориентированы на развитие одной конкретной (обычно своей) отрасли, будто они претендуют не на место главы государства, а на должность директора этого ведомства или руководителя отрасли. Просто смешно.

Рауф ТОФИКОГЛУ