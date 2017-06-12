Рейс Ашхабад-Душанбе: Будет ли пассажиропоток в новом направлении?

12 июня, в понедельник, в столицу Таджикистана – город Душанбе, совершит технический полет самолет «Туркменских авиалиний».

Полет будет осуществлен в рамках подготовки регулярного авиасообщения между столицами двух дружественных государств, сообщил сайт «Туркменистан: золотой век».

Напомним, в конце прошлого 2016 года единственный в Туркменистане авиаперевозчик отменил запланированные регулярные полеты в Тбилиси, которые должны были начаться в середине сентября, потом перенесены на начало ноября. Причина отмены – у туркменской стороны возникли сомнения в целесообразности данного рейса из-за низкого пассажирского спроса на данный маршрут.

Еще раньше по той же самой причине недостатка пассажиров были отменены рейсы «Туркменских авиалиний» по маршрутам Ашхабад-Рига-Торонто и Ашхабад-Куала-Лумпур. Практически пустыми летают самолеты из Ашхабада в Париж, Казань и Минск. Уже несколько лет ведутся и ничем до сих пор не завершатся переговоры о начале авиарейсов из Ашхабада в Астрахань и Бишкек.

Запланированные регулярные полеты туркменских самолетов в Душанбе также грозят не состояться, поскольку являются заведомо убыточными, подобные решения принимаются не на основе исследования рынка и спроса, а политическими договоренностями.

В Таджикистан и обратно летают не так много туркменских граждан, чтобы заполнять такой вместительный лайнер, как Боинг-737 800. В начале нынешнего столетия в высших и средне-специальных учебных заведениях Душанбе и других городов Таджикистана училось немало туркменской молодежи, учеба в этой стране была относительно дешева, чем и привлекала юношей и девушек. Однако в 2010-2011 годах власти вслед за запретом на учебу в Кыргызстане не позволили тысячам своих студентов выехать на учебу в Таджикистан.

Источник: АНТ