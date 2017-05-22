Самолет «Туркменских авиалиний» в Москву экстренно сел в Туркменбаши

22.05.2017 в рубрике Лента. Метки: , , 645

Графика сайта Flightradar24

Самолет «Туркменских авиалиний», выполнявший 21 мая рейс 707 по маршруту Ашхабад-Москва, практически долетев до границы с Казахстаном, был вынужден развернуться и приземлиться в аэропорту Туркменбаши.

Как сообщил редакции АНТ очевидец, вскоре после взлета в Ашхабаде одному пассажиру – молодому человеку, стало плохо, у него открылось кровотечение. Командир корабля принял решение прервать полет. На месте самолет встречали кареты «Скорой помощи», молодого человека увезли в больницу. По некоторой информации, мужчина летел в Москву на операцию. О его дальнейшей судьбе неизвестно.

Источник сообщает, что пассажиры смогли улететь в Москву только сегодня на этом же лайнере.

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