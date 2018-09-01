СРОЧНО: В Туркменабаде перевернулся автобус со сборщиками хлопка

31 августа, рано утром, в Туркменабаде перевернулся автобус со сборщиками хлопка – работниками нескольких детсадов и школ города. Происшествие произошло на центральном проспекте Битарап Туркменистан (бывшая ул. Костандова), недалеко от детсада №62. По последней информации, жертв нет, однако три человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации нового госпиталя. Других пострадавших поместили в травматологию и отделение нейрохирургии.

По информации источников АНТ, авария произошла около семи утра из-за неработающих светофоров на перекрестке. Легковой автомобиль на высокой скорости врезался в автобус, от чего последний дважды перевернулся. Автобус был набит битком, в нем находилось около 40 человек, многие люди ехали на хлопковые поля в Фарабский этрап за 30 километров стоя.

Власти Туркменабада пытаются замять происшествие. Работникам детсадов и школ, чьи коллеги пострадали в ДТП, а также лечащим врачам пострадавших приказали молчать об аварии.

В Туркменистане ни один хлопковый сезон не обходится без происшествий. Люди гибнут или становятся инвалидами на дорогах, тонут в арыках, травятся пищевыми продуктами или непитьевой водой, становятся жертвами укусов ядовитых змей, насекомых и шакалов. Лишь единичные подобные случаи просачиваются в независимые СМИ, многие происшествия тщательно скрываются.

Власти Туркменистана не признают наличие в стране принудительного труда во время сбора хлопка. Тем не менее, именно по этой причине ряд мировых торговых марок отказался от закупок туркменского хлопка или текстильной продукции из него. В мае 2018 года власти США ввели запрет на импорт хлопка из Туркменистана.

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Если в вашей организации вас заставляют ездить на хлопок, сообщите об этом нам! Принудительный труд в Туркменистане законодательно запрещен. Если с вас требуют деньги «на хлопок», то это также подпадает под определение «принудительный труд» и, соответственно, является противозаконным. Расскажите нам, кто, когда и куда посылает вас на хлопок, сколько требует денег для освобождения. Мы особо приветствуем документальные доказательства использования принудительных работ, например, аудио-файлы с собраний, где руководители говорят о хлопке; копии документов (приказов) об отправке людей на хлопок, фотографии с полей, мест сбора людей и т.п.

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