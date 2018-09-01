СРОЧНО: В Туркменабаде перевернулся автобус со сборщиками хлопка

01.09.2018 в рубрике Главное, Общество. Метки: , , 1730

Колонна автобусов идет на хлопок. Из архивов АНТ

31 августа, рано утром, в Туркменабаде перевернулся автобус со сборщиками хлопка – работниками нескольких детсадов и школ города. Происшествие произошло на центральном проспекте Битарап Туркменистан (бывшая ул. Костандова), недалеко от детсада №62. По последней информации, жертв нет, однако три человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации нового госпиталя. Других пострадавших поместили в травматологию и отделение нейрохирургии.

По информации источников АНТ, авария произошла около семи утра из-за неработающих светофоров на перекрестке. Легковой автомобиль на высокой скорости врезался в автобус, от чего последний дважды перевернулся. Автобус был набит битком, в нем находилось около 40 человек, многие люди ехали на хлопковые поля в Фарабский этрап за 30 километров стоя.

Власти Туркменабада пытаются замять происшествие. Работникам детсадов и школ, чьи коллеги пострадали в ДТП, а также лечащим врачам пострадавших приказали молчать об аварии.

Из архивов АНТ

В Туркменистане ни один хлопковый сезон не обходится без происшествий. Люди гибнут или становятся инвалидами на дорогах, тонут в арыках, травятся пищевыми продуктами или непитьевой водой, становятся жертвами укусов ядовитых змей, насекомых и шакалов. Лишь единичные подобные случаи просачиваются в независимые СМИ, многие происшествия тщательно скрываются.

Власти Туркменистана не признают наличие в стране принудительного труда во время сбора хлопка. Тем не менее, именно по этой причине ряд мировых торговых марок отказался от закупок туркменского хлопка или текстильной продукции из него. В мае 2018 года власти США ввели запрет на импорт хлопка из Туркменистана.

***

Если в вашей организации вас заставляют ездить на хлопок, сообщите об этом нам! Принудительный труд в Туркменистане законодательно запрещен. Если с вас требуют деньги «на хлопок», то это также подпадает под определение «принудительный труд» и, соответственно, является противозаконным. Расскажите нам, кто, когда и куда посылает вас на хлопок, сколько требует денег для освобождения. Мы особо приветствуем документальные доказательства использования принудительных работ, например, аудио-файлы с собраний, где руководители говорят о хлопке; копии документов (приказов) об отправке людей на хлопок, фотографии с полей, мест сбора людей и т.п.

Пишите нам в защищенных мобильных приложениях Signal и Telegram, добавив номер +31684654547. Скачать их можно в Play Market или App Store, приложения работают только через VPN. Редакция АНТ гарантирует конфиденциальность вашей личности.

ОБСУДИТЬ (0)
Print FriendlyРаспечатать | Сохранить в PDF | Отправить другу

Материалы по теме:

В Туркменистане началась уборка хлопка. Бюджетников вновь выгоняют на поляВ Туркменистане началась уборка хлопка. Бюджетников вновь выгоняют на поля
Принудительный труд, или Почему туркменские базары полны текстилем мировых брендовПринудительный труд, или Почему туркменские базары полны текстилем мировых брендов
Заявление АНТ по делу Гаспара МаталаеваЗаявление АНТ по делу Гаспара Маталаева
Хлопок-2016: «Подростков покупают неохотно». О современной работорговле в ТуркменистанеХлопок-2016: «Подростков покупают неохотно». О современной работорговле в Туркменистане

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.