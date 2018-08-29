В Туркменистане началась уборка хлопка. Бюджетников вновь выгоняют на поля

29.08.2018 в рубрике Главное, Общество. Метки: , , 2 1153

Архивное фото АНТ

15 августа в некоторых регионах Туркменистана стартовала очередная хлопкоуборочная кампания. По сообщениям источников АНТ, первыми на поля отправили технический персонал государственных учреждений: школ и детских садов, поликлиник и больниц, работников швейных фабрик, домоуправлений, почты, банковских служащих и других.

В школах Туркменабада ежедневно на хлопок в полном составе отправляют техничек. Несмотря на то, что сырца на полях из-за засухи и раннего старта кампании практически нет, людей на рейсовых автобусах вывозят в Фарабский, Саятский и Халачский этрапы, где они работают весь день, а вечером возвращаются в город.

На хлопок людей в принудительном порядке повезли и в дни празднования Курбан байрамы, то есть 22, 23 и 24 августа, хотя указом президента эти дни были объявлены нерабочими.

«Сегодня, например, я за весь день собрал всего 5 килограммов, — сообщил во вторник, 28 августа, источник АНТ в Лебапском велаяте. – А днем ранее и того меньше – чуть более трех кило».

В Марыйском велаяте сотрудников местной государственной швейной фабрики 27 августа заставили скидываться по 25 манатов (около $1,5) на аренду городских автобусов для доставки сборщиков хлопка на поля. Эта сумма – на 10 дней аренды транспорта. За очередные 10 дней будут платить сотрудники другого бюджетного учреждения, а работники фабрики ездить на хлопок. На собрании коллектива директор объявил, что рабочим до завершения хлопкоуборочной кампании еще не раз придется оплачивать аренду автобусов.

Источники сообщают, что в сентябре на поля выйдут и педагоги, однако большинство из них предпочтут откупиться от обязанности ездить на хлопок. Учителей предупредили, что ежедневная плата за освобождение составит от 15 до 25 манатов, хотя в прошлый сезон с них брали по 10 манатов.

Власти Туркменистана отрицают наличие принудительного труда на хлопковых полях. Во время очередного, десятого, раунда диалога между Европейским союзом и Туркменистаном по правам человека, прошедшего в Брюсселе 21 июня, туркменская делегация крайне негативно восприняла озабоченность ЕС относительно привлечения госслужащих к уборке хлопка. Источники АНТ в дипломатических кругах отметили отрицание главой туркменской делегации, заместителем министра иностранных дел В. Хаджиевым, использование в стране принудительного труда. Более того, он безапелляционно заявил, что никто в стране никого не принуждает собирать хлопок, а европейцам посоветовал оперировать документами Международной организации труда (МОТ), не обнаружившей якобы в стране принудительный труд. На самом деле, в 2016 году представители рабочих, работодателей и государственных членов Комитета экспертов МОТ по применению Конвенций и Рекомендаций подчеркнули, что принудительный труд при производстве хлопка в Туркменистане организуется государством, является систематическим и широко распространенным.

В последние годы ряд мировых брендов публично отказались от закупок текстиля и сырья в Туркменистане по причине использования принудительного труда. По этой же причине в мае 2018 года власти США ввели запрет на импорт хлопка из Туркменистана, а также любой продукции, частично или полностью изготовленной из туркменского хлопка.

«Альтернативные новости Туркменистана» продолжают проводить мониторинг использования подневольного труда. Пользуясь случаем, мы призываем читателей делиться с нами подобными фактами. Мы особо приветствуем документальные доказательства использования принудительных работ, например, аудио-файлы с собраний, где руководители говорят о хлопке; копии документов (приказов) об отправке людей на хлопок, фотографии с полей, мест сбора людей и т.п. 

В условиях тоталитарного режима проводить мониторинг принудительного труда – опасное занятие. Поэтому мы предлагаем это тем людям, кто, несмотря на риск, желает с нами сотрудничать, кто готов выехать за пределы страны для участия в специальном тренинге, обеспечивающим максимальную безопасность проведения наблюдения и передачи собранных материалов. Все расходы, связанные с поездкой и пребыванием за рубежом, АНТ берут на себя. Мы также предлагаем достойное вознаграждение за эту нелегкую, но поистине бесценную работу. Результатом ее, в конечном итоге, должно стать полное прекращение использования в нашей стране подневольного, рабского труда, когда каждый человек в период с сентября по конец ноября перестанет, наконец, заниматься несвойственным ему делом, а посвятит себя основной работе. 

Если у вас есть желание сотрудничать, пишите нам в защищенных мобильных приложениях Signal и Telegram, добавив номер +31684654547. Скачать их можно в Play Market или App Store, приложения работают только через VPN. Редакция АНТ гарантирует конфиденциальность вашей личности.

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2 комментария к записи «В Туркменистане началась уборка хлопка. Бюджетников вновь выгоняют на поля»

  1. почему вы не пишете о ктнпз-который раньше до 80% процентов бюджета пополнял
    а сейчас все по другому в сторону снижения-вот один из причин
    Потому что раньше и иностранные компании давали взятку директору до 2 % от суммы контрактов не зависимо это импорт или эксперт а сейчас эти проценты начинается от 10 процентов и выше-и об этом известно всем в том числе силовым структурам но они закрывает на все глаза от того что директор а конкретно мурат башимов открыто говорит всем фирмам что он не один кушает и вплот до того что через родственников взятки и до президента доходить-на заводе даже какоето вшивое письмо не сделають пока не получать что то—по рассказам работником завода все коррупция делается по указанию самого директора—

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  2. Зона,зона,зона,зона,а на зоне хорошо!
    А на зоне щас дают кашу!
    А я простой уборщик снега,получаю две пятьсот,
    лучше я кого-нибудь заебашу!

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