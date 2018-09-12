Опубликован обновленный список исчезнувших в Туркменистане заключенных

Международная кампания «Покажите их живыми» опубликовала обновленный список граждан Туркменистана, подвергшихся насильственному исчезновению в местах заключения. Об этом 11 сентября было объявлено на сайте кампании. 12 сентября список озвучили на презентации в Варшаве.

В предыдущем списке, опубликованном в феврале 2018 года, присутствовало 113 имен, в новом – 121 имя. Подчеркивается, что речь идет только о тех случаях, о которых удалось узнать. Чаще всего об исчезнувших людях знают лишь их родственники и друзья, а они боятся контактировать с правозащитниками. По оценкам экспертов, в реальности количество исчезнувших достигает нескольких сотен.

Правозащитники делят пропавших на четыре категории. Это 62 человека, осужденных после попытки государственного переворота в ноябре 2002 года, 30 признанных виновными в исламском экстремизме, 26 приговоренных за экономические преступления и злоупотребления полномочиями, а также трое гражданских активистов: Гульгельды Аннаниязов, Омрузак Омаркулыев и умершая в тюрьме Огулсапар Мурадова. Еще один активист, Сапармамед Непескулиев, был освобожден в мае 2018 года после истечения срока заключения.

Участники кампании подчеркивают, что за годы работы им удалось добиться от властей Туркменистана некоторых уступок. Озвучена информация о судьбе некоторых заключенных, смягчен запрет на выдачу родственникам тел умерших в заключении.

Насильственное исчезновение – практика, официально признанная недопустимой международными организациями. Речь идет о случаях, когда представители властей (порой даже не представляющиеся таковыми) неожиданно арестовывают людей, после чего о них в течение многих лет не поступает никакой информации. Родственникам неизвестно, живы они или нет, где и в каких условиях содержатся, как с ними обращаются. 30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.

В Туркменистане, где формально не существует смертной казни, практика содержания заключенных без контактов с внешним миром очень распространена. В годы президентства Сапармурата Ниязова в пустыне Каракумы была построена специальная тюрьма Овадан-Депе, отличающаяся крайней закрытостью, плохими условиями содержания и применением пыток.

Источник: ИА «Фергана»