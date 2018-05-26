Журналист Сапармамед Непескулиев вышел на свободу

26.05.2018 в рубрике Главное, Права человека. Метки: , 1 334

Независимый туркменский журналист и гражданский активист Сапармамед Непескулиев, осужденный летом 2015 года за якобы хранение запрещенного в Туркменистане медицинского препарата трамадол, 19 мая вышел на свободу. Таким образом он полностью отбыл свой трехлетний срок, несмотря на решение Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям относительно его дела, призывы правительств ряда стран и правозащитников.

В сентябре 2017 года имя С. Непескулиева было внесено в список исчезнувших в туркменских застенках международной кампании «Покажите их живыми!».

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Один комментарий к записи «Журналист Сапармамед Непескулиев вышел на свободу»

  1. Наконец-то! А подробности будут? Хотелось бы увидеть, как он выглядит после тюрьмы.

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