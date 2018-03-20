На свободу вышли насильники и убийцы. Гражданских активистов помилование обошло

20.03.2018 в рубрике Главное, Права человека. Метки: , , , 227

По сообщениям собственных источников АНТ, на свободу по помилованию в честь Новруз Байрамы вышли люди, ранее осужденные за изнасилование и убийство. В частности, из колонии в г. Теджен были освобождены 10 человек — все по статьям «Умышленное убийство». Из колонии общего режима LB-K/12 в Лебапском велаяте на свободу вышли 300 осужденных, среди которых были лица ранее осужденные за изнасилование.

К сожалению, президентское помилование обошло гражданского активиста Гаспара Маталаева, осужденного в 2016 году по ложным обвинениям в мошенничестве и даче взятки, а на самом деле — за проведенный мониторинг использования принудительного труда во время уборки хлопка. По нашим данным, помилование также обошло Сапармамеда Непескулиева — гражданского журналиста, осужденного в 2015 году по ложным обвинениям в хранении запрещенного препарата трамадол, и Мансура Мингелова — осужденного на 22 года за жалобу в отношении пыток, примененных к нему и другим представителям этнических белуджей сотрудниками туркменской наркослужбы.

«Гаспар Маталаев и Сапармамед Непескулиев находятся в заключении лишь за то, что попытались открыто рассказать об условиях в Туркменистане. Властям следует немедленно и безоговорочно отпустить их на свободу», —  заявила в беседе с АНТ Рейчел Денбер, заместитель директора отдела Европы и Центральной Азии правозащитной организации Human Rights Watch

Ранее АНТ сообщали о подготовке списков заключенных, подпадающих под грядущее помилование. Родственники заключенных были уверены в том, что помилование будет масштабным. Хотя государственные СМИ не сообщили о количестве людей, вышедших на свободу, по оценкам источников АНТ, речь идет приблизительно об одной тысяче человек.

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