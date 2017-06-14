Осужденному туркменскому активисту Гаспару Маталаеву исполняется 35 лет

15 июня Гаспару Маталаеву, осужденному на три года по статье «Мошенничество», а на самом деле – за проведение независимого мониторинга использования принудительного труда на хлопковых полях Туркменистана, исполняется 35 лет. В связи с этим американская организация Justice International, предоставляющая юридические услуги правозащитникам, запустила в соцсетях кампанию «Свободу Гаспару!» #FreeGaspar.

Цель кампании – привлечь внимание мировой общественности к делу туркменского активиста, который пострадал лишь за то, что занимался мониторингом трудовых прав населения.

Гаспар Маталаев был одним из хлопковых наблюдателей проекта «Альтернативные новости Туркменистана». В октябре 2016 года Гаспара арестовали у себя дома спустя два дня после публикации его материала под заголовком «Людей везли в кузове грузовика, как баранов для продажи на рынке». Спецслужбы сфабриковали против него уголовное дело по статье «Мошенничество», а 9 ноября суд вынес приговор: три года колонии. Признать «вину» в мошенничестве Г. Маталаева заставили под пыткой электротоком.

Ранее, в апреле, крупнейшая в мире неправительственная организация против современных форм рабства Freedom United запустила кампанию за освобождение Гаспара. На данный момент петицию подписала почти 51 тысяча человек.

10 мая ряд международных организаций, осуществляющих мониторинг нарушений трудовых прав и использования принудительного труда в мире, призвали Гурбангулы Бердымухамедова освободить из заключения Гаспара Маталаева.

Несмотря на то, что туркменский активист встречает свое 35-летие за колючей проволокой, мы, тем не менее, поздравляем Гаспара с днем рождения!