Профсоюзы и правозащитники из Восточной Европы и Центральной Азии призвали освободить Гаспара Маталаева

Представители профсоюзных организаций и правозащитники из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана выразили солидарность с Гаспаром Маталаевым — туркменским активистом, осужденным в 2016 году за независимый мониторинг использования в Туркменистане принудительного труда во время сбора хлопка.

Более сорока участников проходящего в Бишкеке международного форума по трудовым правам призвали власти Туркменистана освободить активиста из заключения.

“В Туркменистане заниматься каким-либо независимым мониторингом и проявлять активизм — дело опасное, — отметил Руслан Мятиев, редактор проекта “Альтернативные новости Туркменистана”. — Вместо того чтобы реагировать на сообщения о нарушениях трудовых законов, спецслужбы страны фабрикуют уголовные дела против неугодных лиц ”.

В качестве примера он привел дела активиста Мансура Мингелова, который получил 22-летний срок за жалобы на пытки со стороны наркополиции, и гражданского журналиста Сапармамеда Непескулиева, сообщавшего о социальных проблемах населения. В мае Непескулиев вышел из заключения после полного отбытия срока.

Участникам форума рассказали о нынешней ситуации в Туркменистане: о продолжающемся принудительном использовании труда бюджетников во время сбора хлопка, об экономических проблемах страны и населения, о перебоях с поставкой основных продуктов питания.

“Международное профсоюзное движение неизменно будет поддерживать тех людей, которые борются за права и свободы граждан своей страны, в том числе и трудящихся, потому что в этом случае они отстаивают права работников во всем мире, — сказал Александр Ярошук, вице-президент международной конфедерации профсоюзов (Беларусь). — Это и есть ключевой принцип международной профсоюзной солидарности”.

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Гаспар Маталаев – туркменский активист за права человека, проводивший независимый мониторинг использования принудительного труда во время хлопкоуборочной кампании. Мужчину арестовали в ночь с 4 на 5 октября 2016 года у себя дома в Туркменабаде. Г. Маталаев неоднократно приходил на пункты сбора людей и выезжал на хлопковые поля, где расспрашивал врачей, учителей и других госслужащих, вынужденных собирать хлопок под угрозой увольнения, почему они едут в поле, а не находятся на своем рабочем месте в школьном классе или врачебном кабинете. Гаспар также общался и со школьниками, выезжавшими на поля вместо своих родителей либо в качестве наемной силы в ущерб своей учебе.

Второго октября редакция АНТ опубликовала фоторепортаж Г. Маталаева из Фарабского этрапа под заголовком «Людей везли в кузове грузовика, как баранов для продажи на рынке». Спустя два дня на заседании госсовета безопасности Гурбангулы Бердымухамедов объявил министру национальной безопасности Доврангельды Байрамову строгий выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственных служб». В ту же ночь в квартиру Гаспара пришли четверо полицейских в штатском. Они потребовали пройти с ними и сказали, что это «из-за интернета и фотографий».

Более месяца работники МНБ Туркменистана «шили» уголовное дело против Гаспара Маталаева. Следователи изучали его телефонные контакты и сообщения, многих его знакомых вызывали на допросы, чтобы найти на него хоть какой-нибудь компромат. В итоге остановились на мошенничестве и даче взятки, а в качестве «потерпевшей» выбрали его подругу Мадину Аллакулыевну Курбанову, которая, к слову, вместе с Гаспаром выезжала на хлопковые поля для проведения мониторинга. Подробнее об этой истории – в заявлении АНТ от 19 марта 2017 г.

Известно, что Г. Маталаева во время содержания под стражей пытали электрическим током, заставляя взять на себя предъявленные ложные обвинения. В итоге суд 9 ноября признал активиста «виновным» и приговорил его к трем годам заключения.

Международные правозащитные организации, в частности, Front Line Defenders, Freedom United и ряд других, не раз выступали в защиту туркменского активиста, а призыв к президенту Туркменистана освободить Гаспара Маталаева подписали почти 68 тысяч человек.

В связи с широким применением в Туркменистане принудительного труда на хлопковых полях ряд известных мировых брендов, в том числе H&M, Inditex и IKEA, публично отказались от закупки текстиля из этой страны. Правительство США 18 мая предписало арестовывать хлопок или текстиль из Туркменистана в своих портах. Это решение было принято после проведенного расследования на основе жалобы, поданной коалицией «Хлопковая кампания».