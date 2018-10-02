В Нью-Йорке прошла акция протеста против принудительного труда в Туркменистане

Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке состоялась акция протеста против использования в Туркменистане принудительного труда во время сбора хлопка. Участники потребовали прекратить эту порочную практику, а также представили петицию, подписанную более чем 84 000 человек со всего мира и призывающую правительство Туркменистана освободить Гаспара Маталаева.

Протест состоялся 1 октября, во время визита президента Г. Бердымухамедова в США. В руках у демонстрантов – плакаты на английском и туркменском языках с требованием освободить Г. Маталаева, призывы: «Дайте учителям учить, а докторам лечить!», «Туркменские дети должны находиться в школе, а не на хлопковых полях!» и другие.

Участники также призвали Генсека ООН продемонстрировать решительную приверженность к прекращению принудительного труда в хлопковом секторе в Туркменистане, а также потребовать освобождения Гаспара Маталаева в соответствии с рекомендацией Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям.

Гражданский активист Г. Маталаев занимался мониторингом использования принудительного труда взрослых и детей на хлопковых полях Лебапского велаята. Его арестовали спустя два дня после публикации обширного отчета о порочной практике привлечения к сбору урожая работников госучреждений и подростков. Гаспара осудили на три года по надуманным обвинениям.

Ранее в ответ на кампанию ведущие розничные бренды, такие как Adidas, Columbia Sportswear, Designworks, Gap Inc., H&M, Marks & Spencer, Nike, Rowlinson Knitwear, Royal Bermuda, Sears Holdings, Varner Retail и VF Corporation отказались покупать хлопок из Туркменистана до тех пор, пока принудительный труд там не будет ликвидирован.

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